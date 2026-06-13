Kaja Kallas újabb diplomáciai öngólt lőtt

Az Euractiv értesülései szerint Kaja Kallas zárt ajtók mögött Izraelt a dél-afrikai apartheid rendszerhez hasonlította mexikói tárgyalásain, ami szembemegy az Európai Unió hivatalos álláspontjával. Kaja Kallas egyre több kritikát kap: sokak szerint az észt politikus túlságosan önállóan nyilatkozik érzékeny kérdésekben, holott mind a 27 tagállam nevében szólal meg. Többen úgy vélik, az uniós külpolitika az elmúlt években nem hozott megfelelő eredményeket, ezért elkerülhetetlenné vált az intézményi átalakítás.
Izrael palesztinokkal szembeni politikájának apartheid rendszerhez hasonlítása rendkívül megosztó kérdés. A bírálók szerint a Hamász 2023. októberi terrortámadása után indított izraeli katonai műveletek is ezt a megközelítést erősítik, mások azonban határozottan elutasítják ezt az értelmezést. Ez az állítás szolgál alapjául annak a pernek is, amelyet Dél-Afrika indított Izrael ellen a hágai Nemzetközi Bíróságon.
Bár az ír és a spanyol kormány részéről is érkeztek már hasonló kijelentések, az Európai Unió hivatalosan eddig kerülte az apartheid kifejezés használatát Izraellel kapcsolatban.
Kallas korábban azt hangsúlyozta, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, ugyanakkor szerinte a katonai válasznak arányosnak kell lennie. Bírálta a ciszjordániai izraeli telepbővítéseket is, mert úgy véli, azok nehezítik a kétállami rendezés megvalósítását. Egy uniós diplomata ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az EU rendszeresen fogalmaz meg kritikákat Izraellel szemben és támogatja a kétállami megoldást, az apartheidhez való hasonlítás nem része a közös uniós álláspontnak.
Problémás, ha valaki ilyen kijelentéseket tesz, miközben az Európai Uniót képviseli a nemzetközi színtéren
– fogalmazott. Kallas hivatalát is megkeresték az ügyben, de nem reagáltak.
Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint Kallas „többször is meggondolatlan kijelentéseket tett”, ebből pedig egyre több tagállamnak kezd elege lenni.
Ha egy külügyminiszter mond valami diplomáciailag kifogásolhatót, a miniszterelnöke számon kérheti. Az EU rendszerében erre nincs lehetőség. Kallas ugyanakkor mind a 27 tagállam nevében szólal meg
– fogalmazott a tisztviselő.
Egyre többen elégedetlenek Kaja Kallasszal
Több tagállam szerint az észt politikus túlságosan önállóan nyilatkozik olyan érzékeny kérdésekben, mint az EU és Kína kapcsolata, miközben több javaslatát előzetesen nem egyeztette a nemzeti kormányokkal.
Brüsszeli források szerint egyre több fővárosban érzik úgy, hogy az uniós külügyi szolgálat „nem működik megfelelően”, és a jelenlegi struktúra már nem alkalmas a mai geopolitikai kihívások kezelésére.
Mint arról beszámoltunk, Franciaország és Németország radikális reformot készíthet elő az Európai Unió külügyi rendszerében. A reformtervek egyik legfontosabb eleme az lehet, hogy korlátoznák a külügyi főképviselő mozgásterét, valamint lazítanák az ellenőrzését az EU több mint 140 külföldi delegációja fölött. Szakértők szerint az Európai Unió vezetői felismerték, hogy a jelenlegi rendszer nem tud hatékonyan reagálni a gyorsan változó világrendre. Többen úgy vélik, az uniós külpolitika az elmúlt években nem hozott megfelelő eredményeket, ezért elkerülhetetlenné vált az intézményi átalakítás.
Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)
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