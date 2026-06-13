Kaja Kallas újabb diplomáciai öngólt lőtt

Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint Kallas „többször is meggondolatlan kijelentéseket tett”, ebből pedig egyre több tagállamnak kezd elege lenni.

Ha egy külügyminiszter mond valami diplomáciailag kifogásolhatót, a miniszterelnöke számon kérheti. Az EU rendszerében erre nincs lehetőség. Kallas ugyanakkor mind a 27 tagállam nevében szólal meg

– fogalmazott a tisztviselő.

Kallas jelenleg az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint az Európai Bizottság alelnöke is (Fotó: AFP)

Egyre többen elégedetlenek Kaja Kallasszal

Több tagállam szerint az észt politikus túlságosan önállóan nyilatkozik olyan érzékeny kérdésekben, mint az EU és Kína kapcsolata, miközben több javaslatát előzetesen nem egyeztette a nemzeti kormányokkal.

Brüsszeli források szerint egyre több fővárosban érzik úgy, hogy az uniós külügyi szolgálat „nem működik megfelelően”, és a jelenlegi struktúra már nem alkalmas a mai geopolitikai kihívások kezelésére.

Mint arról beszámoltunk, Franciaország és Németország radikális reformot készíthet elő az Európai Unió külügyi rendszerében. A reformtervek egyik legfontosabb eleme az lehet, hogy korlátoznák a külügyi főképviselő mozgásterét, valamint lazítanák az ellenőrzését az EU több mint 140 külföldi delegációja fölött. Szakértők szerint az Európai Unió vezetői felismerték, hogy a jelenlegi rendszer nem tud hatékonyan reagálni a gyorsan változó világrendre. Többen úgy vélik, az uniós külpolitika az elmúlt években nem hozott megfelelő eredményeket, ezért elkerülhetetlenné vált az intézményi átalakítás.

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)