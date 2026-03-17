Rendkívüli

Zsúfolásig megtelt a Dobó tér Egerben, mindenki Orbán Viktor beszédét várja + videó

LiverpoolBajnokok LigájaGalatasarayAndy RobertsonArne Slot

Kerkez posztriválisa szerint a legfontosabb feladatáról feledkezett meg a Liverpool

A Liverpool az idény során másodszor is kikapott a Galatasaraytól, így egygólos hátrányból várja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharc szerdai, hazai visszavágóját. Arne Slot tudja, nehéz feladat vár a csapatára, de eltökélt, a BL legjobb nyolc együttese közé vágyik a Liverpoollal, hiszen ez korábban még nem sikerült neki. Andy Robertson a keddi sajtótájékoztatón arról beszélt, a szurkolókat szeretné kiengesztelni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 17:49
Andy Robertson szeretné kárpótolni a Liverpool szurkolóit Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
Előzetesen sokan egy lyukas garast nem tettek volna arra, hogy a Galatasaray továbbjuthat a Liverpoollal szemben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Elvégre a Premier League címvédőjéről van szó, amely ráadásul hat alkalommal már a BL-t is megnyerte, és ebben a kiírásban is az esélyesek közé sorolják. Az Opta szuperszámítógépe mégis arra jutott, hogy a Galatasaraynál csak az Atalantának van kisebb sansza, hogy kiejtse az ellenfelét a legjobb tizenhat között. Ez a számítás be is jött, a Bayern München idegenben felmosta a padlót az utolsó állva maradt olasz csapattal, amely az esélytelenek nyugalmával, 6-1-es állásról várja a szerdai visszavágót. A Galatasaray viszont borította a papírformát, 1-0-ra legyőzte Arne Slot csapatát, bizakodhat a bravúrban.

Arne Slot szerint rászolgált a Liverpool, hogy idáig jusson a Bajnokok Ligájában
Fotó: AFP

Robertson sajnálja a szurkolókat

A Liverpool formáját figyelembe véve bizakodhat is, hiszen a Vörösök játékát továbbra is rossz nézni. Ezt természetesen a játékosok is érzékelik, ismerte el Andy Robertson.

Mindannyian frusztráltak vagyunk, amiért nem nyújtunk kiegyensúlyozott teljesítményt, mert az előző idényben ez különböztetett meg minket a többiektől. Nehéz megmondani, hogy miért van ez így. Mindannyian dolgozunk ezen, de valamiért még nem találtuk meg az okot. De nem adjuk fel, csak így tudunk javítani az idényünkön. Még versenyben vagyunk az FA-kupában, és össze kell szednünk magunkat a Premier League-ben. Ez tény

– mutatott rá a skót válogatott csapatkapitánya a keddi sajtótájékoztatón, aki szerint cserben hagyták a szurkolókat, miközben az lenne a legfontosabb feladatuk, hogy elérjék, a szurkolók boldogan menjenek haza egy-egy mérkőzést követően. Bízik benne, hogy ezúttal jól végzik majd a munkájukat. – Úgy gondoljuk, hogy ez a keret van elég jó ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé jusson, de ezt meg is kell mutatnunk. A múlt héten erre nem voltunk képesek, a pálya minden részén szenvedtünk, és javítanunk kell a teljesítményünkön. A Bajnokok Ligájában voltak jó meccseink, újra ilyenre van szükség. Fontos mérkőzés, mert ez a következő találkozó, de azért is az, mert hisszük, hogy továbbjuthatunk a párharcból. Mindannyiunk felelőssége, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, amellyel boldogabban küldjük haza a szurkolókat.

 

Slot először vezetné BL-negyeddöntőbe a Liverpoolt

A Kerkez Milos érkezése óta kissé háttérbe szorult Robertson hozzátette, össze kell szedniük magukat az előző két, Galatasaray elleni mérkőzéshez képest, miután mindkettőt 1-0-ra elveszítették el. Egyben Sallai Rolandéké az egyetlen együttes, amelynek a kapuját egyelőre nem tudták bevenni a BL-ben. Arne Slot vezetőedzőszerint ez nem csak rajtunk múlott. – Azt hittük, hogy betaláltunk, ahogy azt is, hogy büntetőt kaptunk, de a VAR mindkettőt visszavonta. Megvoltak a helyzeteink, de nem használtuk ki őket. Ez a Galatasaray érdeme is: energikus csapat, amely mindent belead, hogy blokkolja a labdát. Jó a mentalitása és a védelme. Gólt kell szereznünk, lehetőleg többet is. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, mivel már kétszer játszottunk ellenük. De harcolni fogunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk – fogalmazott a Liverpool menedzsere, akinek van miből merítenie. – A történelem és az idény is azt mutatja, hogy hazai pályán erősebbek vagyunk, mint idegenben. Rászolgáltunk, hogy idáig jussunk: itthon legyőztük a Real Madridot, az Atléticót, idegenben az Intert és a Marseille-t.

Slot elismerte, érzi magán a nyomást, és tudja, ő is követett el hibákat az idény során, de hatalmas lépés lenne neki, ha a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe vezetné a Liverpoolt, hiszen ő még nem járt ilyen magasságokban az elitsorozatban. 

A Vörösöket segítheti, hogy Ibrahima Konaté kisebb sérülés után újra a mestere rendelkezésére áll, Joe Gomez játéka azonban kérdéses, szerdán döntenek a szerepeltetéséről. Slot azt is elárulta, Alexander Isak szintet lépett a rehabilitációja során, de ezen a héten még biztosan nem tér vissza.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő

szerda:

  • FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 18.45 (az első mérkőzésen: 1-1)
  • Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 21.00 (0-1)
  • Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 21.00 (6-1)
  • Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (2-5)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.