Kerkez posztriválisa szerint a legfontosabb feladatáról feledkezett meg a Liverpool

Előzetesen sokan egy lyukas garast nem tettek volna arra, hogy a Galatasaray továbbjuthat a Liverpoollal szemben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Elvégre a Premier League címvédőjéről van szó, amely ráadásul hat alkalommal már a BL-t is megnyerte, és ebben a kiírásban is az esélyesek közé sorolják. Az Opta szuperszámítógépe mégis arra jutott, hogy a Galatasaraynál csak az Atalantának van kisebb sansza, hogy kiejtse az ellenfelét a legjobb tizenhat között. Ez a számítás be is jött, a Bayern München idegenben felmosta a padlót az utolsó állva maradt olasz csapattal, amely az esélytelenek nyugalmával, 6-1-es állásról várja a szerdai visszavágót. A Galatasaray viszont borította a papírformát, 1-0-ra legyőzte Arne Slot csapatát, bizakodhat a bravúrban.

Arne Slot szerint rászolgált a Liverpool, hogy idáig jusson a Bajnokok Ligájában. Fotó: AFP

Robertson sajnálja a szurkolókat

A Liverpool formáját figyelembe véve bizakodhat is, hiszen a Vörösök játékát továbbra is rossz nézni. Ezt természetesen a játékosok is érzékelik, ismerte el Andy Robertson.

Mindannyian frusztráltak vagyunk, amiért nem nyújtunk kiegyensúlyozott teljesítményt, mert az előző idényben ez különböztetett meg minket a többiektől. Nehéz megmondani, hogy miért van ez így. Mindannyian dolgozunk ezen, de valamiért még nem találtuk meg az okot. De nem adjuk fel, csak így tudunk javítani az idényünkön. Még versenyben vagyunk az FA-kupában, és össze kell szednünk magunkat a Premier League-ben. Ez tény

– mutatott rá a skót válogatott csapatkapitánya a keddi sajtótájékoztatón, aki szerint cserben hagyták a szurkolókat, miközben az lenne a legfontosabb feladatuk, hogy elérjék, a szurkolók boldogan menjenek haza egy-egy mérkőzést követően. Bízik benne, hogy ezúttal jól végzik majd a munkájukat. – Úgy gondoljuk, hogy ez a keret van elég jó ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé jusson, de ezt meg is kell mutatnunk. A múlt héten erre nem voltunk képesek, a pálya minden részén szenvedtünk, és javítanunk kell a teljesítményünkön. A Bajnokok Ligájában voltak jó meccseink, újra ilyenre van szükség. Fontos mérkőzés, mert ez a következő találkozó, de azért is az, mert hisszük, hogy továbbjuthatunk a párharcból. Mindannyiunk felelőssége, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, amellyel boldogabban küldjük haza a szurkolókat.

Slot először vezetné BL-negyeddöntőbe a Liverpoolt

A Kerkez Milos érkezése óta kissé háttérbe szorult Robertson hozzátette, össze kell szedniük magukat az előző két, Galatasaray elleni mérkőzéshez képest, miután mindkettőt 1-0-ra elveszítették el. Egyben Sallai Rolandéké az egyetlen együttes, amelynek a kapuját egyelőre nem tudták bevenni a BL-ben. Arne Slot vezetőedzőszerint ez nem csak rajtunk múlott. – Azt hittük, hogy betaláltunk, ahogy azt is, hogy büntetőt kaptunk, de a VAR mindkettőt visszavonta. Megvoltak a helyzeteink, de nem használtuk ki őket. Ez a Galatasaray érdeme is: energikus csapat, amely mindent belead, hogy blokkolja a labdát. Jó a mentalitása és a védelme. Gólt kell szereznünk, lehetőleg többet is. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, mivel már kétszer játszottunk ellenük. De harcolni fogunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk – fogalmazott a Liverpool menedzsere, akinek van miből merítenie. – A történelem és az idény is azt mutatja, hogy hazai pályán erősebbek vagyunk, mint idegenben. Rászolgáltunk, hogy idáig jussunk: itthon legyőztük a Real Madridot, az Atléticót, idegenben az Intert és a Marseille-t.

Slot elismerte, érzi magán a nyomást, és tudja, ő is követett el hibákat az idény során, de hatalmas lépés lenne neki, ha a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe vezetné a Liverpoolt, hiszen ő még nem járt ilyen magasságokban az elitsorozatban.

A Vörösöket segítheti, hogy Ibrahima Konaté kisebb sérülés után újra a mestere rendelkezésére áll, Joe Gomez játéka azonban kérdéses, szerdán döntenek a szerepeltetéséről. Slot azt is elárulta, Alexander Isak szintet lépett a rehabilitációja során, de ezen a héten még biztosan nem tér vissza.