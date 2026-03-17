Megötszörözte a családtámogatások mértékét a kormány

– A kormányzat az elmúlt bő másfél évtizedben megötszörözte a családtámogatások mértékét, és ma már minden élethelyzetben készen áll az állam a családok segítésére – mondta a kulturális és innovációs miniszter a Családbarát Magyarország-program díjátadó ünnepségén kedden Budapesten.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– A keresztény hit és kultúránk kötelez a családok támogatására, mert álláspontjuk szerint a családok a társadalom legalapvetőbb és legerősebb pillérei. Ezért minden támogatásunkkal a családok mellett állunk – közölte Hankó Balázs.

A magyar családtámogatási rendszer világszerte példa, egyszerre híres az Egyesült Államokban, a Vatikánban vagy Törökországban

– tette hozzá a miniszter.

A politikus közölte: a magyar családpolitika, a családokért való kiállás Kárpát-medence szerte igazi virtuozitás egy olyan világban, amely keveset tesz a teremtett világ rendje szerinti családokért, viszont Európában mi, magyarok vagyunk a legcsaládbarátabb nemzet.

A politikus hangsúlyozta, hogy a Családokért díj mellett átadják a Bölcsődékért díjat is. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy az elmúlt években megnégyszerezték azon települések számát, ahol bölcsődei ellátás működik, és nem állnak meg a bölcsődei fejlesztésekkel.

Arról is szólt, hogy az elmúlt évek során 66 százalékról nyolcvan százalékra nőtt azoknak a nőknek a munkába állása, akik háromévesnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Ezt úgy tudják megköszönni nekik, hogy idén januártól már félmillió édesanya vált személyi jövedelemadó mentessé – tette hozzá.

– Köszönöm minden díjazottnak, hogy ebben a közös ügyben együtt dolgozhatunk, isten éltesse önöket – mondta Hankó Balázs.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár közölte: a magyarok családszerető nemzetként hisznek abban, hogy a nemzet jövője a családokban rejlik. Ezért szükség van olyan személyekre is, akik a helyi közösségekben összefogják a családokat. – Az ilyen díjátadók pedig arra szolgálnak, hogy fel tudják hívni rájuk is a figyelmet – mondta.

Emlékeztetett arra, hogy a számos családtámogatási forma, a Nők40 program, a nagyszülői gyed mellett a bölcsődei hálózat fejlesztése a magyar családpolitika ékköve. Ugyanis 32 500-ról 72 ezerre növelték a bölcsődei férőhelyek számát, és a korábbi 326-al szemben ma már 1260 településen érhető el a bölcsődei ellátás.

– Továbbá 2010 óta megötszöröztük a bölcsődei dolgozók bérét, és a következő időszakban a munkahelyi bölcsődék számát is megduplázzuk – mondta Koncz Zsófia.