Az ügyészség megindította az eljárást a Tisza siófoki jelöltjével szemben

Már zajlik az eljárás a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségen a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje, Csatári Ernő ügyében – tájékoztatta az ügyészség a Somogy vármegyei hírportált. A tiszás politikussal kapcsolatban Tényi István tett feljelentést költségvetési csalás gyanújával.

Csatári Ernő. Forrás: Facebook

Az ügy előzménye, hogy Csatári részt vett az állami Kisfaludy-programban, amit azzal a céllal indítottak el 2020-ban, a pandémia idején, hogy a szálláshely-szolgáltatást végző egyéni vállalkozókat és adószámos magánszemélyeket megsegítsék. A programban szobánként egymillió forintnyi támogatásért lehetett pályázni, ingatlanonként nyolcszobás, illetve 16 férőhelyes határig.

A feljelentés szerint Csatári Ernő azonban hat ingatlan 29 szobájára vett fel 29 millió forintot. Hogy ne legyen feltűnő, Csatári több ingatlant a program idejére átíratott a családtagjaira, köztük az apjára is – áll a feljelentésben.

Csatári apja buktatta le a fiát, amikor egy interjúban elárulta: ő nem költözött a Balaton mellé, az elmúlt években végig a Nyírségben lakott. Csatári Ernő szállásbiznisze körül 2023-ban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálódott és megállapította, hogy a papíron öt személy tulajdonában álló és általuk üzemeltetett apartmanok csak névleg voltak elkülönítve és egyetlen gazdasági egységet alkottak közös pénztárral, recepcióval és személyzettel. Szabálytalan foglalkoztatás miatt pedig Csatári felkerült az adóhatóság munkaügyi szégyenlistájára. Árulkodó mozzanat, hogy a ma már tiszás jelölt siófoki tevékenységű vállalkozása egészen 2024-ig Nyírbátorban volt bejegyezve.

Nem ez az első kétes ügye a Tisza jelöltjének, legutóbb egy önkormányzati fakivágásnak lett elszámolási vita a vége.