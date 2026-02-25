Röhögtek a markukba

Nem véletlen, hogy a kommunizmus áldozatai emléknapjának (február 25.) magyar ötletgazdái épp az ideológiai kórt elterjesztő Kommunista Kiáltvány megjelenésének előestéjére tették a mementót. Ismert, a memorandumot 1848. február 26-án adta közre a két hétpróbás anyaszomorító, Karl Marx és Friedrich Engels.

Ha nem lett volna (már eddig is) sok száz millió áldozata a kommunizmusnak – Isten mentsen a kegyeletsértéstől! –, vállalkozásukból akár egy végtelenített kabarésorozat is készülhetne.

A munkásosztály megmentőjének kikiáltott Marxról például azóta megtudtuk, életében egyetlen gyár küszöbét sem lépte át, nagy ívben kerülte a dolgozó embereket, pénzkereső munkát soha nem végzett, annál többet kért kölcsön innen-onnan, és a tartozásait esze ágában sem volt rendezni. Ráadásul bibliaként emlegetett filozófiai rendszerét másoktól ollózta (kommunizálta), önálló gondolat alig akad benne.

A szerzők már a kiáltvány legelején elmagyarázzák, hogy a történelem mozgatóereje az osztályharc, a burzsoázia és proletariátus mérkőzése. Utóbbiak küldetése pedig az, hogy uralkodó osztállyá szervezzék magukat, megteremtve ezzel a kommunizmust, mégpedig úgy, hogy a termelőeszközöket nemes egyszerűséggel elveszik a burzsoáziától. (Az állam természetesen csak addig ellenség, amíg annak irányítása nincs a kommunisták kezében – a hatalomátvétel után már nincs baj az állammal.) Fontos tudni: a régi rend megdöntése kizárólag erőszakkal érhető el. Ne ijedjünk meg egy kis vérontástól!

A kommunizmus igazi premierjére egészen 1917. november hetedikéig kellett várni. Előtte azért tisztázzuk: Szentpéterváron nem volt semmiféle forradalom, mindössze egy ügyes néphülyítés történt bizonyos Vlagyimir Iljics Lenin szervezésé­ben. Nevezett bajkeverőt II. Vilmos császár Németországa bérelte fel, hogy rendezzen egy ütős balhét, amely következményeként az antanthoz tartozó Oroszország kiiktatható lesz a világháborúból. Így is történt, a busásan lefizetett Iljics ügyesen megcsinálta az akciót.

El lehet képzelni, utóbb mekkorát röhögött a markába a német császár és a kopasz munkavállaló.