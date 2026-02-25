Röhögtek a markukba

Nem véletlen, hogy a kommunizmus áldozatai emléknapjának (február 25.) magyar ötletgazdái épp az ideológiai kórt elterjesztő Kommunista Kiáltvány megjelenésének előestéjére tették a mementót. Ismert, a memorandumot 1848. február 26-án adta közre a két hétpróbás anyaszomorító, Karl Marx és Friedrich Engels.
Ha nem lett volna (már eddig is) sok száz millió áldozata a kommunizmusnak – Isten mentsen a kegyeletsértéstől! –, vállalkozásukból akár egy végtelenített kabarésorozat is készülhetne.
A munkásosztály megmentőjének kikiáltott Marxról például azóta megtudtuk, életében egyetlen gyár küszöbét sem lépte át, nagy ívben kerülte a dolgozó embereket, pénzkereső munkát soha nem végzett, annál többet kért kölcsön innen-onnan, és a tartozásait esze ágában sem volt rendezni. Ráadásul bibliaként emlegetett filozófiai rendszerét másoktól ollózta (kommunizálta), önálló gondolat alig akad benne.
A szerzők már a kiáltvány legelején elmagyarázzák, hogy a történelem mozgatóereje az osztályharc, a burzsoázia és proletariátus mérkőzése. Utóbbiak küldetése pedig az, hogy uralkodó osztállyá szervezzék magukat, megteremtve ezzel a kommunizmust, mégpedig úgy, hogy a termelőeszközöket nemes egyszerűséggel elveszik a burzsoáziától. (Az állam természetesen csak addig ellenség, amíg annak irányítása nincs a kommunisták kezében – a hatalomátvétel után már nincs baj az állammal.) Fontos tudni: a régi rend megdöntése kizárólag erőszakkal érhető el. Ne ijedjünk meg egy kis vérontástól!
A kommunizmus igazi premierjére egészen 1917. november hetedikéig kellett várni. Előtte azért tisztázzuk: Szentpéterváron nem volt semmiféle forradalom, mindössze egy ügyes néphülyítés történt bizonyos Vlagyimir Iljics Lenin szervezésében. Nevezett bajkeverőt II. Vilmos császár Németországa bérelte fel, hogy rendezzen egy ütős balhét, amely következményeként az antanthoz tartozó Oroszország kiiktatható lesz a világháborúból. Így is történt, a busásan lefizetett Iljics ügyesen megcsinálta az akciót.
El lehet képzelni, utóbb mekkorát röhögött a markába a német császár és a kopasz munkavállaló.
