Mit nem beszél az a német

Daniel Freund is részt vett a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. Régi ismerősünk a német zöldpárti EP-képviselő, rengeteget foglalkozik Magyarországgal.

daniel freundbudapesttisza pártMagyar Péter 2026. 03. 17. 4:59
Daniel Freund is részt vett a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. Régi ismerősünk a német zöldpárti EP-képviselő, rengeteget foglalkozik Magyarországgal. Ennek persze örülhetnénk is, a baj csak az, hogy kizárólag az ellenzéknél tájékozódik a magyar viszonyokról. Ebből adódik aztán, hogy szegény nem értesül például olyan „apróságokról”, hogy az egyvégtében siránkozó Karácsony Gergely kétszázmilliárdos tartalékkal vette át elődjétől a „kivéreztetett” Budapestet. Ahogyan arról sem, hogy az örökké áldozatot alakító Iványi Gábor Oltalom Karitatív Egyesülete több milliárd forintnyi támogatásokat kapott az államtól. Emberünk mindenesetre fontosnak érezte, hogy nyilatkozzon, amikor a köztörvényes bűncselekményekkel meggyanúsított Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről kellett döntést hoznia az uniós testületnek. Előre közölte: az EP nem fogja megvonni a messiás mentelmi jogát. (Egy kommentelő: „Gondolom, ő is konszenzuál Bütyökkel.”)

A zöld embert vasárnap egy utcai riportban arról kérdezték, hogyan tudná Magyar Péter megvédeni az ukránokat. Freund válaszából kiderült, nem tülekedett, amikor az észt osztogatták: „Azt csinálná kormányon, amit Zelenszkij parancsol neki: pénzt és fegyvert küldene a háborúba, és megszabadulna az orosz fosszilis energiától.” Bejegyzésében még Orbán Viktor is megmosolyogta a brüsszeli Tisza-drukkert: „Szegény német ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket a Tisza tagad, itt népszerűek”.

Vajon a tiszás képviselőkhöz hasonlóan Freund is megkapja messiástól az agyhalott címet?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
