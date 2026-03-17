Mit nem beszél az a német

Daniel Freund is részt vett a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. Régi ismerősünk a német zöldpárti EP-képviselő, rengeteget foglalkozik Magyarországgal. Ennek persze örülhetnénk is, a baj csak az, hogy kizárólag az ellenzéknél tájékozódik a magyar viszonyokról. Ebből adódik aztán, hogy szegény nem értesül például olyan „apróságokról”, hogy az egyvégtében siránkozó Karácsony Gergely kétszázmilliárdos tartalékkal vette át elődjétől a „kivéreztetett” Budapestet. Ahogyan arról sem, hogy az örökké áldozatot alakító Iványi Gábor Oltalom Karitatív Egyesülete több milliárd forintnyi támogatásokat kapott az államtól. Emberünk mindenesetre fontosnak érezte, hogy nyilatkozzon, amikor a köztörvényes bűncselekményekkel meggyanúsított Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről kellett döntést hoznia az uniós testületnek. Előre közölte: az EP nem fogja megvonni a messiás mentelmi jogát. (Egy kommentelő: „Gondolom, ő is konszenzuál Bütyökkel.”)

A zöld embert vasárnap egy utcai riportban arról kérdezték, hogyan tudná Magyar Péter megvédeni az ukránokat. Freund válaszából kiderült, nem tülekedett, amikor az észt osztogatták: „Azt csinálná kormányon, amit Zelenszkij parancsol neki: pénzt és fegyvert küldene a háborúba, és megszabadulna az orosz fosszilis energiától.” Bejegyzésében még Orbán Viktor is megmosolyogta a brüsszeli Tisza-drukkert: „Szegény német ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket a Tisza tagad, itt népszerűek”.

Vajon a tiszás képviselőkhöz hasonlóan Freund is megkapja messiástól az agyhalott címet?