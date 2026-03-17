Tisza PártUkrajnaKocsis MátéLaczó Adrienn

Tovább gurul az ukrán aranykonvoj ügye, akcióba lépett a tiszás ügyvéd

A Tisza–ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon – mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán jelezte, hogy az elfogott ukrán pénzszállítók tiszás ügyvédje terrorcselekmény miatt jelentette fel a magyar hatóságokat, de semmilyen nyomásnak nem engednek, jöjjön akár belföldről, akár külföldről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 12:54
Támadásba lendültek az ukránok, tovább gurul az „aranykonvoj” ügye, és már akcióban a tiszás ügyvéd is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Mint arról lapunk is beszámolt, részt vesz a Magyarországon lekapcsolt ukrán pénzszállítók jogi képviseletében a Tisza Párthoz több szálon kötődő Laczó Adrienn. A Magyar Péter pártját támogató egykori bíró az ATV műsorában azt állította, hogy nem volt kirívó az ukrán aranykonvojban lefoglalt összeg.

Kocsis Máté jelezte: ugyan nem tudni, honnan van a rengeteg frissen nyomtatott euró, mi volt a célja, hová vitték, elhagyta-e az egész Magyarországot, vagy csak egy része, és miféle bankok közötti művelet lehet az, amelyet ukrán titkosszolgálati vezetők kísérnek, de Laczó Adrienn már elindított az ellentámadást.

Ugyan nem meglepő, de egy tiszás ügyvéd érezte szükségét annak, hogy feljelentse a jogellenes tevékenység gyanúja ellen fellépő magyar hatóságokat terrorcselekmény és hivatali visszaélés miatt. Terrorcselekmény, értik?

– mutatott rá.

 

Nem engedhetünk a nyomásnak

A frakcióvezető szerint a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta hiába támadja a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat, ma pedig már odáig fajult az ügy, hogy vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tíz milliárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok.

Tiszás tempó. Azt is írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában. Á, nincs. Semmi. Minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig. Hogyne

– jegyezte meg Kocsis Máté.

Szerinte a Tisza–ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon.

De az a tükör el fog törni. Szóval amíg a magyar hatóságok ki nem vizsgálják, mi történt pontosan, addig semmilyen nyomásnak, külföldinek-belföldinek nem engedhetünk

– szögezte le Kocsis Máté.

Borítókép: Az egyik elfogott ukrán pénzszállítót kísérik a TEK munkatársai (Forrás: YouTube)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu