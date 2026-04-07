Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Tucatnyi ukrán utas vitt több százezer dollárt fejenként Bukarestből Isztambulba

Újabb súlyos ukrán pénzmosási botrány, román és magyar szálakkal.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 04. 07. 9:08
A magyarországi elfogás képei Forrás: TEK
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Iosefina Pascal legfrissebb tényfeltáró anyaga alapján a bukaresti Otopeni repülőtérről kiszivárgott vámnyilvántartások szerint ukrán állampolgárok Isztambulba tartó járatokon fejenként 250 000–570 000 dollár feletti összeget jelentettek be: a pénz eredetét „üzleti tevékenység/jövedelem”-ként jelölték meg, igazoló dokumentumok nélkül, írja a Tűzfalcsoport.

A Magyarországon lefoglalt pénz és arany (Forrás: Facebook)

Ennek nyilvánosságra kerülése vezetett a közelmúltban az ONPCSB (Románia központi pénzügyi hírszerző egysége) vezetője, Bogdan Stan és helyettese menesztéséhez. 

A román oknyomozó  újságíró szerint ez az újabb 2 milliárd dolláros pénzmosási gyanú és a 2026 márciusában Magyarországon történt 82 millió dolláros lefoglalás – az aranykonvojügy – összhangban áll a Kijevből később EU-ba irányuló, páncélozott járműveken szállított készpénzáramlások mintájával.

Kiszivárgott román határátkelési naplók a bukaresti Otopeni repülőtérről (2025. február 19.) tucatnyi ukrán állampolgárt mutatnak ki, akik hatalmas mennyiségű, nem dokumentált készpénzt vittek magukkal a repülőjáratokon.

Példák a hivatalos vámnyilvántartásokból:

• Holban Nadiia – 284 500 dollár a TAROM RO261 járaton

• Dmitro Gavriliuk – 255 000 dollár a RO261 járaton

• Natalia és Pavlo Stokailo – 280 000–284 000 dollár a RO261 járaton

• Több másik személy a Turkish Airlines TK1040 / TK1044 / TK1046 és a Pegasus PC362 járatain 290 000–570 000 dollárt vitt magával fejenként.

Pénzmosás nagy tételben

A román vámhatóságok hivatalos nyilvántartásba vették ezeknek az összegeknek az átszállítását, és engedélyezték az érintettek továbbhaladását anélkül, hogy leállították volna az eljárást. A dokumentumok kiszivárgását követően menesztették a Pénzmosás Megelőzéséért Elleni Hivatal vezetőjét (Bogdan Stan) és helyettesét.

Iosefina Pascal forrásai szerint ez a szervezett bűnözői csoport egy év alatt több mint 2 milliárd dollár készpénzt mosott tisztára Románián keresztül.

A cikk megjegyzi, hogy a legnagyobb készpénzmennyiségek éppen a romániai elnökválasztás idején haladtak át. Ráadásul ez egy teljes évvel azelőtt történt, hogy Magyarországon 2026 márciusában vizsgálat indult, ahol a hatóságok körülbelül 82 millió dollár készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán Oschadbank páncélozott járművekből, és pénzmosás gyanúja alapján nyomozást indítottak.

Borítókép: A magyarországi elfogás képei (Fotó: TEK)

add-square Lefoglalt ukrán aranykonvoj

Itt vannak az újabb részletek az aranykonvojról, videón a volt ukrán ügynök vallomása

Lefoglalt ukrán aranykonvoj 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
