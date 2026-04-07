Tucatnyi ukrán utas vitt több százezer dollárt fejenként Bukarestből Isztambulba

Ennek nyilvánosságra kerülése vezetett a közelmúltban az ONPCSB (Románia központi pénzügyi hírszerző egysége) vezetője, Bogdan Stan és helyettese menesztéséhez.

A román oknyomozó újságíró szerint ez az újabb 2 milliárd dolláros pénzmosási gyanú és a 2026 márciusában Magyarországon történt 82 millió dolláros lefoglalás – az aranykonvojügy – összhangban áll a Kijevből később EU-ba irányuló, páncélozott járműveken szállított készpénzáramlások mintájával.

Kiszivárgott román határátkelési naplók a bukaresti Otopeni repülőtérről (2025. február 19.) tucatnyi ukrán állampolgárt mutatnak ki, akik hatalmas mennyiségű, nem dokumentált készpénzt vittek magukkal a repülőjáratokon.

Példák a hivatalos vámnyilvántartásokból:

• Holban Nadiia – 284 500 dollár a TAROM RO261 járaton

• Dmitro Gavriliuk – 255 000 dollár a RO261 járaton

• Natalia és Pavlo Stokailo – 280 000–284 000 dollár a RO261 járaton

• Több másik személy a Turkish Airlines TK1040 / TK1044 / TK1046 és a Pegasus PC362 járatain 290 000–570 000 dollárt vitt magával fejenként.

Pénzmosás nagy tételben

A román vámhatóságok hivatalos nyilvántartásba vették ezeknek az összegeknek az átszállítását, és engedélyezték az érintettek továbbhaladását anélkül, hogy leállították volna az eljárást. A dokumentumok kiszivárgását követően menesztették a Pénzmosás Megelőzéséért Elleni Hivatal vezetőjét (Bogdan Stan) és helyettesét.

Iosefina Pascal forrásai szerint ez a szervezett bűnözői csoport egy év alatt több mint 2 milliárd dollár készpénzt mosott tisztára Románián keresztül.

A cikk megjegyzi, hogy a legnagyobb készpénzmennyiségek éppen a romániai elnökválasztás idején haladtak át. Ráadásul ez egy teljes évvel azelőtt történt, hogy Magyarországon 2026 márciusában vizsgálat indult, ahol a hatóságok körülbelül 82 millió dollár készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán Oschadbank páncélozott járművekből, és pénzmosás gyanúja alapján nyomozást indítottak.