Nyíltan bevallotta az ukrán aranykonvoj szállítóit védő ügyvéd, hogy tiszás

Interjút adott a 444-nek Laczó Adrienn, aki bevallotta: ő egy tiszás aktivista – szúrta ki a Mandiner. Az ukrán aranykonvojt védő ügyvédet megkérdezték, van-e bármilyen alapja azon állításnak, hogy „ezer szállal kötődik a Tiszához”. Laczó Adrienn válaszában úgy fogalmazott: „Annyi alapja van, hogy szeretném, ha a Tisza nyerne. Kapcsolatom annyi van a Tisza Párttal, hogy több tízezredmagammal és is önkéntes vagyok.”

Elmondása szerint például szavazatszámláló lesz a választáson.

Ha ez számít, akkor nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak

– hangsúlyozta.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, több tízmillió eurót, dollárt és kilenc kilogramm aranyat foglaltak le a magyar hatóságok azoktól az ukrán banki alkalmazottaktól, akiket a TEK kapcsolt le Magyarországon. Laczó Adrienn részt vesz az ukránok jogi képviseletében, sőt: ő védi a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet, Szabó Bencét is.

Nem is csoda, hogy ilyen kitartóan képviseli Laczó az ukrán aranykonvoj ügyében érintetteket, hiszen nemrégiben kiderült: a szállítmányból Magyar Péteréknek is juthatott.