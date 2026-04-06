Nyíltan bevallotta az ukrán aranykonvoj szállítóit védő ügyvéd, hogy tiszás

– Kapcsolatom annyi van a Tisza Párttal, hogy több tízezredmagammal én is önkéntes vagyok, például szavazatszámláló leszek a választáson. Ha ez számít, akkor nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak – jelentette ki a 444-nek adott Interjújában Laczó Adrienn. Az ukrán aranykonvojt védő ügyvéd ezzel nyíltan bevallotta, hogy önkéntesként dogozik Magyar Péter győzelméért, tehát tiszás aktivista. Nem meglepő ugyanakkor, hogy ilyen kitartóan képviseli az ukránokat Laczó, hiszen nemrégiben kiderült: Magyar Péteréknek is juthatott a szállítmányból.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 19:21
Interjút adott a 444-nek Laczó Adrienn, aki bevallotta: ő egy tiszás aktivista – szúrta ki a Mandiner. Az ukrán aranykonvojt védő ügyvédet megkérdezték, van-e bármilyen alapja azon állításnak, hogy „ezer szállal kötődik a Tiszához”. Laczó Adrienn válaszában úgy fogalmazott: „Annyi alapja van, hogy szeretném, ha a Tisza nyerne. Kapcsolatom annyi van a Tisza Párttal, hogy több tízezredmagammal és is önkéntes vagyok.”

20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

Elmondása szerint például szavazatszámláló lesz a választáson. 

Ha ez számít, akkor nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak 

– hangsúlyozta.  

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, több tízmillió eurót, dollárt és kilenc kilogramm aranyat foglaltak le a magyar hatóságok azoktól az ukrán banki alkalmazottaktól, akiket a TEK kapcsolt le Magyarországon. Laczó Adrienn részt vesz az ukránok jogi képviseletében, sőt: ő védi a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet, Szabó Bencét is.

Nem is csoda, hogy ilyen kitartóan képviseli Laczó az ukrán aranykonvoj ügyében érintetteket, hiszen nemrégiben kiderült: a szállítmányból Magyar Péteréknek is juthatott.

Borítókép: Laczó Adrienn (Forrás: Youtube)


Aranykonvoj: vallott a volt ukrán ügynök, Magyarországon is maradt a milliárdokból

