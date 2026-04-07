Egy volt ukrán parlamenti képviselő szerint online csalásokból származhattak az aranykonvoj tízmilliárdjai

Néhány napja egy volt ukrán titkosügynök arról számolt be a TV2-nek adott exkluzív interjúban, hogy a magyar hatóságok által március elején feltartóztatott konvojon szállított több tízmilliárd forintnyi valuta és arany csak elenyésző része volt a hazánkon áthaladó ukrán fekete pénzeknek, amelyekből a Tisza kampányára is jelentős összegeket juttatnak a kormányváltásban érdekelt Zelenszkijék.

Igor Moszijcsuk – Forrás: Facebook

A botrány kipattanása óta Volodimir Zelenszkij pártjának két egykori képviselője is nyilvánosság elé állt, és megerősítette az exügynök szavait, illetve további fontos részletekkel egészítették ki azokat. Boriszlav Berjoza arról beszélt, hogy Zelenszkijék tervei szerint egy ideig Magyarországon parkoltatták volna az aranykonvoj szállítmányát, majd a nyomonkövethetetlenné vált pénzek egy része Zelenszkijnél kötött volna ki, de Magyar Péter kampányára is juttattak volna belőle. Olekszandr Dubinszkij pedig arról számolt be, hogy a konvojon talált 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany az ukrán fegyvergyártó Fire Point-tól származó korrupciós pénz volt.

Most egy újabb ukrán exhonatya állt elő, aki szintén az aranykonvoj tízmilliárdjainak eredetéről és felhasználásáról osztott meg információkat. Az Ellenpont szúrta ki, hogy Igor Moszijcsuk, az ukrán Radikális Párt képviselője a YouTube-csatornáján vázolta fel, hogy mi történhetett. Moszijcsuk állítása szerint a pénz az úgynevezett ukrán call centerek tevékenységéből, vagyis online csalásokból származott, és a tízmilliárdokat fegyverekre, valamint Zelenszkij környezetének szánták.

„Nos, van még egy verzió, amit a beszélgetőpartnereim szintén nagyon valószínűnek tartanak: ezek call centerekből származó pénzek. Ezeket legalizálhatták, átfuttathatták Európán; mehettek valóban fegyverekre (…) Sokan mesélik azt is, hogy ezek Zelenszkij környezetének pénzei. Találgatni sokat lehet, de az egyértelműen látszik, hogy bűncselekményekből, bűnözői ügyletekből származó pénzekről van szó, amelyek nagyon-nagyon zavaros ügyekre mennek. Ezeket a továbbiakban is vizsgálni és kutatni fogjuk. Úgy gondolom, Magyarország számára ismert, hogy hová és miért mentek ezek a pénzek…” – fejtette ki az ukrán politikus.

Az arcukat és nevüket is vállaló egykori ukrán parlamenti képviselők szavai tehát egybecsengenek a volt ukrán titkosügynök által elmondottakkal. Utóbbi legfontosabb állításai úgy foglalhatók össze, hogy Olaszországból, Ausztrián keresztül rendszeresen szállítanak jelentős, kétes eredetű pénzösszegeket Ukrajnába, s Magyar Péter november óta kap heti mintegy 2 milliárd forintnyi összeget a kampányához. A jellemzően 100-as eurócímletekből álló kötegeket vákuumcsomagolásban, sporttáskában szállítják le Magyaréknak.

A lefoglalt pénzszállítmány ügyében egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóság azt is közölte, hogy nem ez volt az egyetlen pénzszállítmány: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Magyarország területén keresztül Ukrajnába.