Ukrán aranykonvoj: a NAV vizsgálhatja, kerültek-e eurómilliók Magyar Péterékhez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálhatja annak a volt ukrán titkosszolgálati tisztnek az információit is, aki közelmúltban adott interjújában arról beszélt, hogy az ukránok hetente ötmillió eurót adhatnak Magyar Péter kampányára – tudta meg lapunk. A férfi elmondása szerint a készpénzt tavaly november óta százas címletekben, vákuumcsomagolásban hozzák az ukrán titkosszolgálat emberei. Hozzátette, úgy tudja, a néhány héttel ezelőtt lekapcsolt aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták.

Az ügyben Tényi István tett bejelentést, amit az aranykonvoj ügyében pénzmosás miatt indult nyomozás irataihoz csatolták, ez derül ki a lapunk által megismert, Tényinek küldött hatósági tájékoztatásból.

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság szerint csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Az ukrán aranykonvoj miatt törvényt is módosítottak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázhatják annak eredetét és felhasználását. A NAV-vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, vagy korábbi szállítások során jutott-e a hazánkon átvitt vagyonból bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz, vagy akár politikai szerveződésekhez.