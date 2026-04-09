Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
nemzeti adó - és vámhivatalnavtektényi istvánMagyar Péter

Ukrán aranykonvoj: a NAV vizsgálhatja, kerültek-e eurómilliók Magyar Péterékhez

Az adóhatóság vizsgálhatja az ukrán aranykonvoj botrányában felmerült, Tiszának küldött eurómilliók ügyét is – tudta meg a Magyar Nemzet. Erre utal egy lapunk által megismert irat. Az ügyben pénzmosás gyanújával folyik eljárás.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 6:53
ukrán aranykonvoj
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálhatja annak a volt ukrán titkosszolgálati tisztnek az információit is, aki közelmúltban adott interjújában arról beszélt, hogy az ukránok hetente ötmillió eurót adhatnak Magyar Péter kampányára – tudta meg lapunk. A férfi elmondása szerint a készpénzt tavaly november óta százas címletekben, vákuumcsomagolásban hozzák az ukrán titkosszolgálat emberei. Hozzátette, úgy tudja, a néhány héttel ezelőtt lekapcsolt aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták.

Az ügyben Tényi István tett bejelentést, amit az aranykonvoj ügyében pénzmosás miatt indult nyomozás irataihoz csatolták, ez derül ki a lapunk által megismert, Tényinek küldött hatósági tájékoztatásból.

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság szerint csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Az ukrán aranykonvoj miatt törvényt is módosítottak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázhatják annak eredetét és felhasználását. A NAV-vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, vagy korábbi szállítások során jutott-e a hazánkon átvitt vagyonból bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz, vagy akár politikai szerveződésekhez.

Az ügyről szerdán a NAV egy videót hozott nyilvánosságra, amin az látható, hogy a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, a társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekrobbantás

Hegyi Zoltán avatarja

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.