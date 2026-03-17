Az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt a tiszás szóvivő karlendítős fotója után

Miközben Európa-szerte hatalmas mennyiségű antiszemita támadással nézünk szembe, Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából az Európai Zsidó Kongresszus elismeri Magyarország rendíthetetlen elkötelezettségét az antiszemitizmus minden formájával szemben felmutatott zéró tolerancia iránt – írta az Európai Zsidó Kongresszus X-posztjában.

Leszögezték: Magyarország következetesen fenntartotta ezt az elvet, és elengedhetetlen, hogy ez az álláspont továbbra is szilárdan beágyazódott és érvényesüljön a közpolitika minden területén.

Az EJC elvárja, hogy minden magyar politikai szereplő világosan és egyértelműen határolódjon el az antiszemita megnyilvánulásoktól és cselekedetektől, és ítélje el az antiszemitizmus minden megnyilvánulását

– szögezte le az Európai Zsidó Kongresszus.

Mint ismeretes, nemrég nyilvánosságra került egy fénykép, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni országgyűlési képviselőjelöltje látható karlendítés közben egy futballultrák által szervezett vonuláson. Az esettel kapcsolatban megszólalt Csercsa Balázs is, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője: „A náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan. Minden körülményben érthető módon a karlendítés alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja, és félelmet keltsen. Különösen elfogadhatatlan a karlendítés a történelem ismeretében akkor, ha valaki magyar hazafinak nevezi magát, és ne adj’ Isten, a köz szolgálatára jelentkezik. És épp ezt teszi Tárkányi Zsolt, akiről karlendítős fotó került elő a múltból.”

On the occasion of Hungary’s National Day, and while we are facing a huge surge in antisemitic attacks across Europe, the European Jewish Congress acknowledges Hungary’s unwavering commitment to the principle of zero tolerance towards antisemitism in all its forms.



— European Jewish Congress (@eurojewcong) March 17, 2026

Borítókép: Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)