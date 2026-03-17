Új néven folytatja a Volkswagen legnépszerűbb villanyautója

Az ID család első tagja ID.3 Neo néven fut tovább, a német márka ugyanis szép lassan áttér a számokról a betűvel írandó nevekre.

2026. 03. 17. 12:26
Forrás: Volkswagen AG
A Volkswagen elektromos ferdehátúját ID.3 Neóra keresztelik át, amikor hamarosan – április közepén – átfogó ráncfelvarráson esik át, immár második alkalommal. A kompakt modell 2019-ben jelent meg a márka első elektromos autójaként ID.3 néven, azóta 2023-ban már egyszer jelentős átalakításon esett át a minőségérzet javítása érdekében. A hátsókerék-meghajtású villanyautó idén újabb jelentős frissítést kap, merészebb orr-rész kialakítással és még jobb minőségű belső műanyagokkal, kárpitozással és fejlettebb szoftverrel.

Azért a Neo utónevet kapta, mert ez volt az a neve annak a számítógépnek, amelyen tervezni kezdték az első változatot a 2010-es években. Fontos tudni, hogy az ID.3 eredeti külső formatervét két magyar dizájner, Szász Ákos és Fogarasi-Benkő László készítette Wolfsburgban. 

 

A közelgő modellfrissítés részeként az autó a Volkswagen legújabb szoftverére vált, amely új funkciók hozzáadását teszi lehetővé, beleértve az jelzőlámpa-felismerésre képes 2-es szintű önvezető rendszert és az egypedálos vezetési módot.

Az új felületbe egy olyan alkalmazást is integráltak, amely lehetővé teszi különböző funkciók és szolgáltatások digitális, rugalmas, valamint járműspecifikus megrendelését és aktiválását.

A rendszer a modern okostelefonok működéséhez hasonlóan kínál letölthető alkalmazásokat többek között audio- és videostreaming, parkolás, töltés, valamint játékok területéről. Emellett egy új csatlakozót is kap a kocsi, ami lehetővé teszi, hogy a nagyfeszültségű akkumulátorát külső eszközök áramellátására használják (Vehicle to load funkció) legfeljebb 3,6 kW teljesítménnyel. Az ID.3 Neóhoz opciósan már digitális kulcs is kérhető, ami kényelmes hozzáférést biztosít a járműhöz mobilkészülék (okostelefon, okosóra) segítségével. A digitális járműkulcs a hagyományos kulcsot egészíti ki, a kommunikációja vezeték nélkül, az okostelefonos fizetési megoldásokhoz hasonló módon történik, külön alkalmazás telepítése nélkül.

Hatékonyabb belépőmodell nagyobb hatótávval

A hajtáslánc és az akkumulátor terén is jelentős fejlesztések történtek: az ID.402 és ID.503 Pure belépőmodellek az új APP 350 hajtásrendszert kapják, amely 190 lóerő teljesítményű, és az előző APP 310 motorokhoz képest nagyobb nyomatékot, valamint alacsonyabb energiafogyasztást kínál. Ennek köszönhetően 

az ID.4 hatótávolsága akár 40 kilométerrel is növelhető (WLTP)

az új, lítium-vas-foszfát (LFP) technológiájú, 58 kWh nettó kapacitású nagyfeszültségű akkumulátorral kombinálva.

Az ID.3 Neo enyhe arculatváltása meglepetés. Bár a Volkswagen korábban megerősítette, hogy eltávolodik az elektromos modellcsaládban eredetileg használt számozási rendszertől, és visszatér a hagyományos nevekhez – ahogy azt a közelgő ID Polo és ID Cross esetében is láthattuk –, az ID.3 várhatóan megtartja az eredeti nevét az új utótag mellett. Az egy mérettel nagyobb ID.4 szabadidő-autó ennél nagyobb arculatváltáson esik át év végén, állítólag az ID.Tiguan nevet kapja, hogy a cég hasonló nevű, belső égésű motoros bestsellerének sikere átragadjon rá.

A számozási stratégia melletti döntésről szólva Martin Sander, a VW értékesítési vezetője ezt mondta: „régebben az egész iparágban az volt az elképzelés, hogy a villanyautóknál mindent másképp akartak csinálni, új nevekkel, új dizájnnal, új értékesítési modellekkel – aztán az iparág megtanulta, hogy nem minden régi dolog rossz. Nem mindent kell megváltoztatni, és a dolgok visszatérnek egy észszerűbb útra.”

 

