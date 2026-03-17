Új néven folytatja a Volkswagen legnépszerűbb villanyautója

A Volkswagen elektromos ferdehátúját ID.3 Neóra keresztelik át, amikor hamarosan – április közepén – átfogó ráncfelvarráson esik át, immár második alkalommal. A kompakt modell 2019-ben jelent meg a márka első elektromos autójaként ID.3 néven, azóta 2023-ban már egyszer jelentős átalakításon esett át a minőségérzet javítása érdekében. A hátsókerék-meghajtású villanyautó idén újabb jelentős frissítést kap, merészebb orr-rész kialakítással és még jobb minőségű belső műanyagokkal, kárpitozással és fejlettebb szoftverrel.

Azért a Neo utónevet kapta, mert ez volt az a neve annak a számítógépnek, amelyen tervezni kezdték az első változatot a 2010-es években. Fontos tudni, hogy az ID.3 eredeti külső formatervét két magyar dizájner, Szász Ákos és Fogarasi-Benkő László készítette Wolfsburgban.

Fotó: Volkswagen AG

A közelgő modellfrissítés részeként az autó a Volkswagen legújabb szoftverére vált, amely új funkciók hozzáadását teszi lehetővé, beleértve az jelzőlámpa-felismerésre képes 2-es szintű önvezető rendszert és az egypedálos vezetési módot.

Az új felületbe egy olyan alkalmazást is integráltak, amely lehetővé teszi különböző funkciók és szolgáltatások digitális, rugalmas, valamint járműspecifikus megrendelését és aktiválását.

A rendszer a modern okostelefonok működéséhez hasonlóan kínál letölthető alkalmazásokat többek között audio- és videostreaming, parkolás, töltés, valamint játékok területéről. Emellett egy új csatlakozót is kap a kocsi, ami lehetővé teszi, hogy a nagyfeszültségű akkumulátorát külső eszközök áramellátására használják (Vehicle to load funkció) legfeljebb 3,6 kW teljesítménnyel. Az ID.3 Neóhoz opciósan már digitális kulcs is kérhető, ami kényelmes hozzáférést biztosít a járműhöz mobilkészülék (okostelefon, okosóra) segítségével. A digitális járműkulcs a hagyományos kulcsot egészíti ki, a kommunikációja vezeték nélkül, az okostelefonos fizetési megoldásokhoz hasonló módon történik, külön alkalmazás telepítése nélkül.

Fotó: Gruppe C Photography / Volkswagen AG

Hatékonyabb belépőmodell nagyobb hatótávval

A hajtáslánc és az akkumulátor terén is jelentős fejlesztések történtek: az ID.402 és ID.503 Pure belépőmodellek az új APP 350 hajtásrendszert kapják, amely 190 lóerő teljesítményű, és az előző APP 310 motorokhoz képest nagyobb nyomatékot, valamint alacsonyabb energiafogyasztást kínál. Ennek köszönhetően

az ID.4 hatótávolsága akár 40 kilométerrel is növelhető (WLTP)

az új, lítium-vas-foszfát (LFP) technológiájú, 58 kWh nettó kapacitású nagyfeszültségű akkumulátorral kombinálva.