Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 10.

Az orosz–ukrán háború a közlekedési infrastruktúrát sem kíméli
Több további régióban is hasonlóan tragikus a mérleg:
- Donyeck megye: A támadások két halottat és tizenegy sebesültet követeltek, a civil lakosságot több helyen ki kellett menekíteni.
- Herszon megye: Egy halott és tizenhárom sebesült, köztük egy gyermek a drón- és tüzérségi támadások mérlege.
- Szumi megye: Egy 71 éves férfi életét vesztette, egy kétéves kisfiú pedig megsérült.
- Dnyipropetrovszk megye: Hétvégi drónrohamok sorozatában összesen egy ember halt meg és tizenhárom sebesült meg.
Az ukrán erők eközben Krím felé vezető egyik fontos orosz közlekedési útvonalat támadták. Volodimir Szaldo, a Herszoni terület vezetője arról számolt be, hogy egy újabb ukrán éjszakai dróntámadás következtében ismét károk keletkeztek a Krím határának közelében, Csongar térségében található hídon. A támadás miatt ismét felfüggesztették a közlekedést az átkelőn, miközben a szakemberek a helyreállítási munkálatokat végzik – jelentette be Szaldo. Elmondása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi alakulatok több mint húsz pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a hidat.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
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