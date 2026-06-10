Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 10.

Az orosz–ukrán háború a közlekedési infrastruktúrát sem kíméli

Több további régióban is hasonlóan tragikus a mérleg:

Donyeck megye: A támadások két halottat és tizenegy sebesültet követeltek, a civil lakosságot több helyen ki kellett menekíteni.

A támadások két halottat és tizenegy sebesültet követeltek, a civil lakosságot több helyen ki kellett menekíteni. Herszon megye: Egy halott és tizenhárom sebesült, köztük egy gyermek a drón- és tüzérségi támadások mérlege.

Egy halott és tizenhárom sebesült, köztük egy gyermek a drón- és tüzérségi támadások mérlege. Szumi megye: Egy 71 éves férfi életét vesztette, egy kétéves kisfiú pedig megsérült.

Egy 71 éves férfi életét vesztette, egy kétéves kisfiú pedig megsérült. Dnyipropetrovszk megye: Hétvégi drónrohamok sorozatában összesen egy ember halt meg és tizenhárom sebesült meg.

Az ukrán erők eközben Krím felé vezető egyik fontos orosz közlekedési útvonalat támadták. Volodimir Szaldo, a Herszoni terület vezetője arról számolt be, hogy egy újabb ukrán éjszakai dróntámadás következtében ismét károk keletkeztek a Krím határának közelében, Csongar térségében található hídon. A támadás miatt ismét felfüggesztették a közlekedést az átkelőn, miközben a szakemberek a helyreállítási munkálatokat végzik – jelentette be Szaldo. Elmondása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi alakulatok több mint húsz pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a hidat.

🇷🇺🇺🇦 Ukraine’s renewed strikes on the Chongar bridge, which connects the Russian-occupied part of Kherson region with Crimea, have further complicated Russian logistics toward the peninsula.



🔺 The transportation distance has not only increased by more than 160 kilometers (100… pic.twitter.com/GU1LOYTwpf — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 8, 2026

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)