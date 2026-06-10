UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 10.

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Egy terhes nő is meghalt az ukrán települések elleni támadásokban. Ukrajna a Krím felé vezető egyik fontos orosz közlekedési útvonalat támadta, mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 06. 10. 6:09
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
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Az orosz–ukrán háború a közlekedési infrastruktúrát sem kíméli

Több további régióban is hasonlóan tragikus a mérleg:

  • Donyeck megye: A támadások két halottat és tizenegy sebesültet követeltek, a civil lakosságot több helyen ki kellett menekíteni.
  • Herszon megye: Egy halott és tizenhárom sebesült, köztük egy gyermek a drón- és tüzérségi támadások mérlege.
  • Szumi megye: Egy 71 éves férfi életét vesztette, egy kétéves kisfiú pedig megsérült.
  • Dnyipropetrovszk megye: Hétvégi drónrohamok sorozatában összesen egy ember halt meg és tizenhárom sebesült meg.

Az ukrán erők eközben Krím felé vezető egyik fontos orosz közlekedési útvonalat támadták. Volodimir Szaldo, a Herszoni terület vezetője arról számolt be, hogy egy újabb ukrán éjszakai dróntámadás következtében ismét károk keletkeztek a Krím határának közelében, Csongar térségében található hídon. A támadás miatt ismét felfüggesztették a közlekedést az átkelőn, miközben a szakemberek a helyreállítási munkálatokat végzik – jelentette be Szaldo. Elmondása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi alakulatok több mint húsz pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a hidat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

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