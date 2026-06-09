Fokozódik az orosz–ukrán háború: halottak és sebesültek maradtak a támadások után

Volodimir Szaldo, a Herszoni terület vezetője arról számolt be, hogy egy újabb ukrán éjszakai dróntámadás következtében ismét károk keletkeztek a Krím határának közelében, Csongar térségében található hídon

Szaldo a Max közösségi oldalon közölte, hogy a támadás miatt ismét felfüggesztették a közlekedést az átkelőn, miközben a szakemberek a helyreállítási munkálatokat végzik.

Elmondása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi alakulatok több mint húsz pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a hidat. A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy Armjanszk és Perekop irányában válasszanak kerülőútvonalat.

🇷🇺🇺🇦 Ukraine’s renewed strikes on the Chongar bridge, which connects the Russian-occupied part of Kherson region with Crimea, have further complicated Russian logistics toward the peninsula.



🔺 The transportation distance has not only increased by more than 160 kilometers (100… pic.twitter.com/GU1LOYTwpf — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 8, 2026

A létesítményt már vasárnap is támadás érte. Akkor nem sérült meg senki, és hétfőn ismét megindulhatott a forgalom, bár csak felváltva közlekedhettek a járművek, és kizárólag a 3,5 tonnánál nem nehezebb gépjárművek használhatták az átkelőt.

Az orosz védelmi tárca szerint az éjszaka során a légvédelem 140 ukrán drónt semlegesített Oroszország különböző térségei, köztük a Krím fölött.