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Fokozódik az orosz–ukrán háború: halottak és sebesültek maradtak a támadások után

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A háború újabb pusztító éjszakát hozott mindkét oldal számára. A Krím határánál ismét megrongálódott a stratégiai jelentőségű csongari híd egy ukrán dróntámadásban, eközben a Harkivi területen orosz rakéta- és dróncsapások követeltek emberéleteket. A támadásokban több ember meghalt, további másfél tucatnyian megsérültek, több lakóépület és civil létesítmény pedig súlyosan megrongálódott.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 10:20
Illusztráció: Mentőcsapat munkában
Illusztráció: Mentőcsapat munkában Forrás: AFP
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Volodimir Szaldo, a Herszoni terület vezetője arról számolt be, hogy egy újabb ukrán éjszakai dróntámadás következtében ismét károk keletkeztek a Krím határának közelében, Csongar térségében található hídon 

Szaldo a Max közösségi oldalon közölte, hogy a támadás miatt ismét felfüggesztették a közlekedést az átkelőn, miközben a szakemberek a helyreállítási munkálatokat végzik.

Elmondása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi alakulatok több mint húsz pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a hidat. A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy Armjanszk és Perekop irányában válasszanak kerülőútvonalat.

A létesítményt már vasárnap is támadás érte. Akkor nem sérült meg senki, és hétfőn ismét megindulhatott a forgalom, bár csak felváltva közlekedhettek a járművek, és kizárólag a 3,5 tonnánál nem nehezebb gépjárművek használhatták az átkelőt.

Az orosz védelmi tárca szerint az éjszaka során a légvédelem 140 ukrán drónt semlegesített Oroszország különböző térségei, köztük a Krím fölött.

A Harkivi régió lángba borult

A Harkivi területet ért éjszakai orosz támadásoknak halálos áldozatai is voltak. 

Brutális orosz támadás érte a Harkivi területet
Brutális orosz támadás érte a Harkivi területet (Fotó: AFP)

A helyi hatóságok adatai alapján a június 9-re virradó éjjel végrehajtott drón- és rakétacsapások következtében három ember vesztette életét, további tizennyolcan pedig megsérültek.

Ihor Terehov polgármester tájékoztatása szerint Harkivban tizenegy dróncsapást regisztráltak, emellett két további drón robbanás nélkül zuhant le. A városban tizenöt sérültet jelentettek. A támadások során megrongálódtak járművek, egy kávézó, valamint egy közműszolgáltató cég épülete is.

A polgármester közlése szerint az orosz erők lakóépületeket, civil vállalkozásokat, üzleteket, gépkocsikat és egyéb városi infrastruktúrát támadtak. Egy drón egy többszintes lakóházba csapódott.

„Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem voltak halálos áldozatok. Az épület mellett parkoló autók kiégtek, több tucat jármű megsérült, a környező házak ablakaiban pedig károk keletkeztek” – közölte Terehov.

A Harkivtól mintegy 28 kilométerre délkeletre található Csuhujivban ugyancsak jelentős pusztítást okozott egy orosz rakétatámadás.

Az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat szerint három ember meghalt, további három pedig sérüléseket szenvedett. A csapás következtében lakóépületek, üzleti ingatlanok, garázsok és gépjárművek rongálódtak meg, továbbá tűz keletkezett a város egyik füves területén. 

Zelenszkij ismét Amerikánál lobbizott

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról hogy, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagyon pozitív megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnök két közeli megbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Az ukrán államfő ezt a moldovai fővárosban, Kisinyovban jelentette be a londoni útjáról hazafelé tartva. Zelenszkij szerint az amerikai fél készen áll arra, hogy az elkövetkező hetekben aktívan közreműködjön az Oroszország elleni háború leállításában.

Borítókép: Illusztráció: Mentőcsapat munkában (Fotó: AFP)

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