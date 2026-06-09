Fokozódik az orosz–ukrán háború: halottak és sebesültek maradtak a támadások után

Volodimir Szaldo, a Herszoni terület vezetője arról számolt be, hogy egy újabb ukrán éjszakai dróntámadás következtében ismét károk keletkeztek a Krím határának közelében, Csongar térségében található hídon
Szaldo a Max közösségi oldalon közölte, hogy a támadás miatt ismét felfüggesztették a közlekedést az átkelőn, miközben a szakemberek a helyreállítási munkálatokat végzik.
Elmondása szerint a mobil tűzcsoportok és a légvédelmi alakulatok több mint húsz pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg még azelőtt, hogy azok elérték volna a hidat. A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy Armjanszk és Perekop irányában válasszanak kerülőútvonalat.
A létesítményt már vasárnap is támadás érte. Akkor nem sérült meg senki, és hétfőn ismét megindulhatott a forgalom, bár csak felváltva közlekedhettek a járművek, és kizárólag a 3,5 tonnánál nem nehezebb gépjárművek használhatták az átkelőt.
Az orosz védelmi tárca szerint az éjszaka során a légvédelem 140 ukrán drónt semlegesített Oroszország különböző térségei, köztük a Krím fölött.
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