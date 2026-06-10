Szoboszlai odaszúrt a rugdosódó kazahoknak, a szurkolóknak megható üzenetet mondott

Szoboszlai Dominik hány mezt osztott szét a szurkolóknak?

A lefújás után Szoboszlai körbesétált a deberecni stadionban, és türelmesen osztogatta az aláírásokat, adta a közös képeket. Mezeket is osztogatott, rákérdeztünk ennek a hátterére.

– A meccs előtt kértem még hat darab mezt, hogy a végén így is valamit visszaadjak a szurkolóknak, akik egész évben, egész szezonban támogattak minket. Úgyhogy próbáltam elosztogatni őket szektoronként.

Megható szavakkal beszélt a szurkolókról:

Jó érzés, örülünk, hogy olyan emberekhez is el tudtunk jutni, akik lehet, hogy Pestre nem biztos, hogy el tudnának jutni olyan kisgyerekekkel, akiknek az az álma, hogy minket lásson játszani. Vagy az, hogy találkozzon velünk, szeretne egy aláírást vagy egy közös képet csinálni. Reméljük, hogy mindenkit boldoggá tudtunk tenni, amennyire lehet. Próbáltam én is mindenkihez odamenni, de mindenkihez nem lehet, mert akkor még mindig kint sétálgatnék.

Most jöhet a megérdemelt pihenés a hosszú idény után. A csütörtökön kezdődő világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott nem szerepel, módjával követi majd.

– Nem úgy fogom alakítani a napjaimat, hogy éppen ráérjek a vb-mérkőzésekre, de ha úgy alakul, lehet, hogy megnézem őket – mondta lapunknak a vb-ről.