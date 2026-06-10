Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottLiverpool FC

Szoboszlai odaszúrt a rugdosódó kazahoknak, a szurkolóknak megható üzenetet mondott

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Marco Rossi a pénteki előrejelzésével ellentétben nem cserélte le Szoboszlai Dominiket a Kazahsztán elleni felkészülési meccsen. A magyar labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-es győzelmet aratott, Szoboszlai gólt szerzett, és felvette a harcot a rugdosódó kazahokkal Debrecenben. Elmondta, hogy hány mezt osztott szét a szurkolók között, és mennyire követi majd a világbajnokságot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 6:44
Szoboszlai Dominik a Kazahsztán elleni meccset is végigjátszotta, Rossi nem cserélte le őt Fotó: Mirkó István
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Szoboszlai Dominik hány mezt osztott szét a szurkolóknak?

A lefújás után Szoboszlai körbesétált a deberecni stadionban, és türelmesen osztogatta az aláírásokat, adta a közös képeket. Mezeket is osztogatott, rákérdeztünk ennek a hátterére.

– A meccs előtt kértem még hat darab mezt, hogy a végén így is valamit visszaadjak a szurkolóknak, akik egész évben, egész szezonban támogattak minket. Úgyhogy próbáltam elosztogatni őket szektoronként.

Megható szavakkal beszélt a szurkolókról:

Jó érzés, örülünk, hogy olyan emberekhez is el tudtunk jutni, akik lehet, hogy Pestre nem biztos, hogy el tudnának jutni olyan kisgyerekekkel, akiknek az az álma, hogy minket lásson játszani. Vagy az, hogy találkozzon velünk, szeretne egy aláírást vagy egy közös képet csinálni. Reméljük, hogy mindenkit boldoggá tudtunk tenni, amennyire lehet. Próbáltam én is mindenkihez odamenni, de mindenkihez nem lehet, mert akkor még mindig kint sétálgatnék.

Most jöhet a megérdemelt pihenés a hosszú idény után. A csütörtökön kezdődő világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott nem szerepel, módjával követi majd.

– Nem úgy fogom alakítani a napjaimat, hogy éppen ráérjek a vb-mérkőzésekre, de ha úgy alakul, lehet, hogy megnézem őket – mondta lapunknak a vb-ről. 

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

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