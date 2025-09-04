Mindenkit meglepett a Volkswagen az új Polo leleplezésével

Mostantól a Volkswagen a belső égésű motorral felszerelt modellek jól ismert elnevezéseit a teljesen elektromos ID. modellcsaládra is alkalmazza. Az első ilyen autóként 2026-ban az ID. Polo érkezik a piacra (a szériaközeli tanulmányt még ID. 2all néven mutatták be 2023 tavaszán), amely pár évig a hagyományos, belső égésű motorokkal hajtott, 2018-ban bemutatott Polóval egyszerre lesz kapható a piacon.

Úgy tűnik, nem sokat változott a 2023-as tanulmányhoz képest a forma

(Fotó: Volkswagen)

„A régi típusnevek egy erős autómárkát szimbolizálnak, és olyan tulajdonságokat testesítenek meg, mint a minőség, az időtálló dizájn és a mindenki számára elérhető technológia. Ezért a jól ismert neveinket magunkkal visszük a jövőbe. Az ID. Polo csak a kezdet” – mondta Thomas Schäfer, a Volkswagen márka vezérigazgatója, utalva arra, hogy talán a hétéves ID.3 utóda ID. Golf néven érkezhet meg, és esetleg az ID.7-et is átnevezik majd előbb vagy utóbb ID. Passatra, az ID.4-et meg ID. Tiguanra. Az új névstratégia révén a Volkswagen összekapcsolja az elektromos és a belső égésű motorral hajtott járművek világát, és egyúttal egyszerűbbé teszi a termékkínálatában való eligazodást.

Balra a normál ID. Polo, jobbra az ID. Polo GTI nevű sportváltozat

(Fotó: Volkswagen)

A 4,05 méter hosszú, fronthajtású ID. Polo a Polo 50. jubileumi évében, 2026-ban kerül piacra,

mint az ID.2all tanulmány szériaváltozata. Egy évvel később érkezik majd a 226 lóerős sportváltozat, amely az ID. Polo GTI nevet kapja. Az ID. Polo és az ID. Polo GTI – egyelőre még álcázómatrica alatt – először a Müncheni Autószalonon, az IAA-n (szeptember 8–14.) mutatkoznak be a nagyközönség előtt.

Nem az ID. Polo lesz az egyetlen újdonság Münchenben

Már a kiállítás 0. napján, szeptember 7-én leleplezi a Volkswagen az ID. Polóval azonos technikai alapokra épített elektromos SUV tanulmányát, az ID. Cross Conceptet is, amelynek sorozatgyártású változata ID. Cross néven 2026 végén kerül piacra, mint a T-Cross elektromos megfelelője.

Jóval nagyobb átmérőjű felniket kapott a GTI

(Fotó: Volkswagen)

Azt ígéri a gyártó, hogy a fejlesztések során figyelembe veszi az ügyfél-visszajelzéseket (ugyanis a magyar formatervű ID.3 különösen sok kritikát kapott a megjelenésekor). Ez állítólag a puha és jó tapintású anyagok alkalmazásával elért magasabb minőségi szintben, a digitális és fizikai kezelőszervek – például a kormányon és a műszerfalon található billentyűzet és gombok – intelligens kombinációjában, valamint intuitívan kezelhető fedélzeti szoftverekben mutatkozik meg. Talán a vezető ajtaján is újra négy gomb mozgatja majd az ablakokat kettő helyett...