autós hírVolkswagenVolkswagen Polo

Mindenkit meglepett a Volkswagen az új Polo leleplezésével

A wolfsburgi gyártó az elektromos modellekre vonatkozó új névadási stratégiáját is ismertette.

Gulyás Péter
2025. 09. 04. 8:45
Kívül kisebb, de belül közel akkora, mint a nyolcas Golf Forrás: Volkswagen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mostantól a Volkswagen a belső égésű motorral felszerelt modellek jól ismert elnevezéseit a teljesen elektromos ID. modellcsaládra is alkalmazza. Az első ilyen autóként 2026-ban az ID. Polo érkezik a piacra (a szériaközeli tanulmányt még ID. 2all néven mutatták be 2023 tavaszán), amely pár évig a hagyományos, belső égésű motorokkal hajtott, 2018-ban bemutatott Polóval egyszerre lesz kapható a piacon.

Volkswagen ID. Polo
Úgy tűnik, nem sokat változott a 2023-as tanulmányhoz képest a forma
(Fotó: Volkswagen)

„A régi típusnevek egy erős autómárkát szimbolizálnak, és olyan tulajdonságokat testesítenek meg, mint a minőség, az időtálló dizájn és a mindenki számára elérhető technológia. Ezért a jól ismert neveinket magunkkal visszük a jövőbe. Az ID. Polo csak a kezdet” – mondta Thomas Schäfer, a Volkswagen márka vezérigazgatója, utalva arra, hogy talán a hétéves ID.3 utóda ID. Golf néven érkezhet meg, és esetleg az ID.7-et is átnevezik majd előbb vagy utóbb ID. Passatra, az ID.4-et meg ID. Tiguanra. Az új névstratégia révén a Volkswagen összekapcsolja az elektromos és a belső égésű motorral hajtott járművek világát, és egyúttal egyszerűbbé teszi a termékkínálatában való eligazodást.

Volkswagen ID. Polo
Balra a normál ID. Polo, jobbra az ID. Polo GTI nevű sportváltozat
(Fotó: Volkswagen)

A 4,05 méter hosszú, fronthajtású ID. Polo a Polo 50. jubileumi évében, 2026-ban kerül piacra,

 mint az ID.2all tanulmány szériaváltozata. Egy évvel később érkezik majd a 226 lóerős sportváltozat, amely az ID. Polo GTI nevet kapja. Az ID. Polo és az ID. Polo GTI – egyelőre még álcázómatrica alatt – először a Müncheni Autószalonon, az IAA-n (szeptember 8–14.) mutatkoznak be a nagyközönség előtt.

Nem az ID. Polo lesz az egyetlen újdonság Münchenben

Már a kiállítás 0. napján, szeptember 7-én leleplezi a Volkswagen az ID. Polóval azonos technikai alapokra épített elektromos SUV tanulmányát, az ID. Cross Conceptet is, amelynek sorozatgyártású változata ID. Cross néven 2026 végén kerül piacra, mint a T-Cross elektromos megfelelője.

Volkswagen ID. Polo
Jóval nagyobb átmérőjű felniket kapott a GTI
(Fotó: Volkswagen)

Azt ígéri a gyártó, hogy a fejlesztések során figyelembe veszi az ügyfél-visszajelzéseket (ugyanis a magyar formatervű ID.3 különösen sok kritikát kapott a megjelenésekor). Ez állítólag a puha és jó tapintású anyagok alkalmazásával elért magasabb minőségi szintben, a digitális és fizikai kezelőszervek – például a kormányon és a műszerfalon található billentyűzet és gombok – intelligens kombinációjában, valamint intuitívan kezelhető fedélzeti szoftverekben mutatkozik meg. Talán a vezető ajtaján is újra négy gomb mozgatja majd az ablakokat kettő helyett... 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu