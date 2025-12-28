Az emberek a nemzetközileg elismert jemeni kormányzattal szövetséges, Szaúd-Arábia vezette katonai szövetség azon felhívása ellen tiltakoztak, hogy az STC vonja ki csapatait a nemrég általuk elfoglalt, olajban gazdag Hadramaut tartomány kiterjedt térségeiből. A megmozdulásról készült felvételeken a résztvevők a dél-jemeni himnuszt énekelték és a szeparatisták zászlajait lengették.
Tízezrek tüntettek Jemenben a déli országrész függetlenségéért
Tízezrek tüntettek a jemeni Hadramaut tartomány Szajún városában vasárnap a déli országrész függetlenségéért – közölte a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanácshoz (STC) közel álló helyi sajtó. Jemen déli része 1967 és 1990 között önálló államként működött.
Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott STC célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása. Az STC szövetségese a Szaúd-Arábia vezette katonai szövetségnek is, amellyel közösen a teheráni vezetés hátszelét élvező és az ország északi térségeit a fővárossal, Szanaával együtt ellenőrző húszi lázadókkal állnak hadban. A hadramauti hódítás azonban nyilvánvalóan megosztottsághoz vezetett ebben az együttműködésben.
További Külföld híreink
Az STC Hadramaut mellett al-Mahra tartomány nagy részét is uralma alá hajtotta, amivel nagyjából Jemen területének felét tartja ellenőrzése alatt.
Az STC vasárnap közölte, hogy öt katonája vesztette életét „lázadó erők” rajtaütésében, miután a hét elején összecsapások törtek ki az STC-hez hű erők és a rivális helyi törzsek fegyveresei között Hadramautban. Ezen felül azzal vádolta Szaúd-Arábiát, hogy pénteken légicsapást hajtott végre a Déli Átmeneti Tanács csapatai ellen ugyanebben a tartományban.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az év vége elhozhatja a háború végét?
Heti hírösszefoglaló.
Kényszersorozás Ukrajnában: el tudott menekülni a toborzók elől? + videó
A felkavaró felvétel bejárta a közösségi oldalakat.
Halálos összecsapások Szíria partvidékén az alavita mecset elleni merénylet után
Legalább hárman életüket vesztették, több tucatnyian pedig megsebesültek.
Szentkirályi Alexandra: Brüsszel háborúra készül! + videó
„Józan hangokra van szükségünk!”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az év vége elhozhatja a háború végét?
Heti hírösszefoglaló.
Kényszersorozás Ukrajnában: el tudott menekülni a toborzók elől? + videó
A felkavaró felvétel bejárta a közösségi oldalakat.
Halálos összecsapások Szíria partvidékén az alavita mecset elleni merénylet után
Legalább hárman életüket vesztették, több tucatnyian pedig megsebesültek.
Szentkirályi Alexandra: Brüsszel háborúra készül! + videó
„Józan hangokra van szükségünk!”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!