jemenegyesült arab emírségekszaúd - arábiahadramaut

Tízezrek tüntettek Jemenben a déli országrész függetlenségéért

Tízezrek tüntettek a jemeni Hadramaut tartomány Szajún városában vasárnap a déli országrész függetlenségéért – közölte a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanácshoz (STC) közel álló helyi sajtó. Jemen déli része 1967 és 1990 között önálló államként működött.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 28. 21:30
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az emberek a nemzetközileg elismert jemeni kormányzattal szövetséges, Szaúd-Arábia vezette katonai szövetség azon felhívása ellen tiltakoztak, hogy az STC vonja ki csapatait a nemrég általuk elfoglalt, olajban gazdag Hadramaut tartomány kiterjedt térségeiből. A megmozdulásról készült felvételeken a résztvevők a dél-jemeni himnuszt énekelték és a szeparatisták zászlajait lengették.

Tízezrek tüntettek a jemeni Hadramaut tartomány Szajún városában vasárnap a déli országrész függetlenségéért (Illusztráció, forrás: AFP)
Tízezrek tüntettek a jemeni Hadramaut tartomány Szajún városában vasárnap a déli országrész függetlenségéért (Illusztráció, forrás: AFP)

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott STC célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása. Az STC szövetségese a Szaúd-Arábia vezette katonai szövetségnek is, amellyel közösen a teheráni vezetés hátszelét élvező és az ország északi térségeit a fővárossal, Szanaával együtt ellenőrző húszi lázadókkal állnak hadban. A hadramauti hódítás azonban nyilvánvalóan megosztottsághoz vezetett ebben az együttműködésben.

Az STC Hadramaut mellett al-Mahra tartomány nagy részét is uralma alá hajtotta, amivel nagyjából Jemen területének felét tartja ellenőrzése alatt.

Az STC vasárnap közölte, hogy öt katonája vesztette életét „lázadó erők” rajtaütésében, miután a hét elején összecsapások törtek ki az STC-hez hű erők és a rivális helyi törzsek fegyveresei között Hadramautban. Ezen felül azzal vádolta Szaúd-Arábiát, hogy pénteken légicsapást hajtott végre a Déli Átmeneti Tanács csapatai ellen ugyanebben a tartományban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmodern

Modern idők

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu