Tízezrek tüntettek Jemenben a déli országrész függetlenségéért

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott STC célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása. Az STC szövetségese a Szaúd-Arábia vezette katonai szövetségnek is, amellyel közösen a teheráni vezetés hátszelét élvező és az ország északi térségeit a fővárossal, Szanaával együtt ellenőrző húszi lázadókkal állnak hadban. A hadramauti hódítás azonban nyilvánvalóan megosztottsághoz vezetett ebben az együttműködésben.