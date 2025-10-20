ENSZ: A húszik újabb alkalmazottakat tartanak fogva Jemenben

Hozzátette, hogy az őrizetbe vett ENSZ-személyzet különböző szervezetekhez, így például a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalához (OCHA), az Élelmezési Világprogramhoz (WFP), a Gyermekalaphoz (UNICEF) tartozik.

A felkelők összesen már több száz embert vettek őrizetbe, köztük az ENSZ ötvennél is több alkalmazottját.

A WFP egyik munkatársa a szaadai fogságban életét vesztette az idén. A húszik többször is bizonyítékok nélkül azt közölték, hogy a fogva tartott ENSZ-alkalmazottak és más nemzetközi csoportokkal, illetve külföldi nagykövetségekkel együttműködő személyek kémek. Az ENSZ mindig határozottan tagadta e vádakat.