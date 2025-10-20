ENSZ: A húszik újabb alkalmazottakat tartanak fogva Jemenben

Mint mondta, az előző nap az Irán hátszelét élvező síita lázadószervezet emberei felforgattak egy újabb ENSZ-létesítményt a fővárosban, Szanaában, a délnyugati Háda kerületben. Az őrizetbe vettek közül öten jemeni állampolgárok, a többiek viszont külföldiek. Hozzátette, hogy a lázadók ezzel párhuzamosan szabadon bocsátottak 11 másik ENSZ-alkalmazottat, miután kihallgatták őket. Alam szerint a világszervezet felvette a kapcsolatot a húszikkal, hogy „a lehető leggyorsabban rendezni tudják ezt a súlyos helyzetet, véget vethessenek az alkalmazottak őrizetének és visszaállíthassák a teljes ellenőrzést létesítményeik felett Szanaában”.
Egy másik ENSZ-tisztségviselő arról számolt be, hogy a felkelők elkobozták a létesítményben található kommunikációs felszereléseket, köztük a telefonokat, a szervereket és egyéb számítástechnikai eszközöket.