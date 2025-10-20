ENSZIránlázadó csoportterrorszervezetjemeni húszikvilágszervezet

ENSZ: A húszik újabb alkalmazottakat tartanak fogva Jemenben

A jemeni húszi lázadók őrizetbe vettek vasárnap újabb 20 ENSZ-alkalmazottat – közölte Jean Alam, a világszervezet Jemenért felelős helyi koordinátora.

2025. 10. 20. 2:03
A jemeni húszik őrizetbe vettek újabb 20 ENSZ-alkalmazottat, és elkobozták felszerelésüket Forrás: AFP
Mint mondta, az előző nap az Irán hátszelét élvező síita lázadószervezet emberei felforgattak egy újabb ENSZ-létesítményt a fővárosban, Szanaában, a délnyugati Háda kerületben. Az őrizetbe vettek közül öten jemeni állampolgárok, a többiek viszont külföldiek. Hozzátette, hogy a lázadók ezzel párhuzamosan szabadon bocsátottak 11 másik ENSZ-alkalmazottat, miután kihallgatták őket. Alam szerint a világszervezet felvette a kapcsolatot a húszikkal, hogy „a lehető leggyorsabban rendezni tudják ezt a súlyos helyzetet, véget vethessenek az alkalmazottak őrizetének és visszaállíthassák a teljes ellenőrzést létesítményeik felett Szanaában”. 

Egy másik ENSZ-tisztségviselő arról számolt be, hogy a felkelők elkobozták a létesítményben található kommunikációs felszereléseket, köztük a telefonokat, a szervereket és egyéb számítástechnikai eszközöket. 

 

Hozzátette, hogy az őrizetbe vett ENSZ-személyzet különböző szervezetekhez, így például a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalához (OCHA), az Élelmezési Világprogramhoz (WFP), a Gyermekalaphoz (UNICEF) tartozik. 

A felkelők összesen már több száz embert vettek őrizetbe, köztük az ENSZ ötvennél is több alkalmazottját. 

A WFP egyik munkatársa a szaadai fogságban életét vesztette az idén. A húszik többször is bizonyítékok nélkül azt közölték, hogy a fogva tartott ENSZ-alkalmazottak és más nemzetközi csoportokkal, illetve külföldi nagykövetségekkel együttműködő személyek kémek. Az ENSZ mindig határozottan tagadta e vádakat. 

Az ENSZ kénytelen volt felfüggeszteni tevékenységét Jemen északi részén, Szaada tartományban, miután januárban nyolc alkalmazottját őrizetbe vették ott. 

A világszervezet ezenkívül áthelyezte jemeni humanitárius főkoordinátorát Szanaából a part menti Ádenbe, amely a nemzetközileg elismert kormány székhelye.

Húszik támadtak az ENSZ-képviseletekre szeptemberben is

Szeptemberben arról is beszámoltunk, hogy a jemeni húszi lázadók ENSZ-szervezetek irodáira támadtak és több alkalmazottat elhurcoltak. Legalább tíz túszt ejtettek a lázadók Szanaában.

