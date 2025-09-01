Támadás az ENSZ-képviseletek ellen és túszejtés Jemenben

Jemeni húszi lázadók vasárnap több ENSZ-szervezet irodáját megrohamozták az ellenőrzésük alatt álló fővárosban, Szanaában, és több dolgozót elhurcoltak onnan – közölte Abeer Etefa, az Élelmezési Világprogram (WFP) szóvivője. A WFP mellett az ENSZ gyermekalapjának (UNICEF) szanaai irodáját is hasonló incidens érte, tíz alkalmazottat ismeretlen helyre vittek – erről a világszervezet és a húszi lázadók névtelenséget kérő tisztségviselői tájékoztatták a médiát. Később a jemeni biztonsági erők közölték, hogy a WFP hét, és az UNICEF három munkatársát vették őrizetbe.

Legalább tíz ENSZ-alkalmazottat elhurcoltak a jemeni húszi lázadók Szanaában (Fotó: AFP)

Hans Grundberg, az ENSZ jemeni ügyekben illetékes különmegbízottja a lehető leghatározottabban elítélte az önkényes őrizetbe vételek újabb hullámát Szanaában és Hodeidában. Mint mondta, a húszik erőszakkal jutottak be az ENSZ épületeibe és a lefoglalták a világszervezet tulajdonát is. Az ENSZ-különmegbízott munkatársaik azonnali szabadon engedését követelte.

Ammar Ammar, az UNICEF szóvivője részletek említése nélkül a nap folyamán még folyamatban lévő helyzetről számolt be. Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője szombaton jelentette be, hogy a jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók „kormányának” miniszterelnöke és több minisztere. A történteket követően letartóztatási hullám indult Szanaában, és a felkelők kezén lévő más régiókban, ahol emberek tucatjait vették őrizetbe „Izraellel történő kollaboráció” címén.

A jemeni lázadók bosszút követeltek a korábbi izraeli légitámadások miatt (Fotó: Anadolu/Mohammed Hamoud)

A húszik már korábban is felléptek ENSZ-szervezetek és más, a síita lázadók által ellenőrzött területeken működő nemzetközi segélyszervezetek ellen, amelyek során ENSZ-alkalmazottakat, valamint segélyszervezetekhez, civil társadalmi szervezetekhez és a mára bezárt amerikai nagykövetséghez kapcsolódó személyeket vettek őrizetbe Szanaában. Márciusi adatok szerint a lázadók összesen 23 ilyen embert tartottak fogságban, akiket rendszerint azzal vádolnak, hogy az Egyesült Államoknak kémkedtek Jemenben.