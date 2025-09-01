Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

irodaENSZÉlelmezési VilágprogramAbeer EtefaSzanaában

Támadás az ENSZ-képviseletek ellen és túszejtés Jemenben

Jemeni húszi lázadók ENSZ-szervezetek irodáira támadtak és több alkalmazottat elhurcoltak. Legalább tíz túszt ejtettek a lázadók Szanaában.

Sükösd Levente
Forrás: MTI2025. 09. 01. 9:40
ENSZ-alkalmazottakat raboltak el a jemeni lázadók Sanaában Fotó: MOHAMMED HUWAIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jemeni húszi lázadók vasárnap több ENSZ-szervezet irodáját megrohamozták az ellenőrzésük alatt álló fővárosban, Szanaában, és több dolgozót elhurcoltak onnan – közölte Abeer Etefa, az Élelmezési Világprogram (WFP) szóvivője. A WFP mellett az ENSZ gyermekalapjának (UNICEF) szanaai irodáját is hasonló incidens érte, tíz alkalmazottat ismeretlen helyre vittek – erről a világszervezet és a húszi lázadók névtelenséget kérő tisztségviselői tájékoztatták a médiát. Később a jemeni biztonsági erők közölték, hogy a WFP hét, és az UNICEF három munkatársát vették őrizetbe.

Legalább tíz ENSZ-alkalmazottat elhurcoltak a jemeni húszi lázadók Szanaában (Forrás: AFP)
Legalább tíz ENSZ-alkalmazottat elhurcoltak a jemeni húszi lázadók Szanaában (Fotó: AFP)

Hans Grundberg, az ENSZ jemeni ügyekben illetékes különmegbízottja a lehető leghatározottabban elítélte az önkényes őrizetbe vételek újabb hullámát Szanaában és Hodeidában. Mint mondta, a húszik erőszakkal jutottak be az ENSZ épületeibe és a lefoglalták a világszervezet tulajdonát is. Az ENSZ-különmegbízott munkatársaik azonnali szabadon engedését követelte.

Ammar Ammar, az UNICEF szóvivője részletek említése nélkül a nap folyamán még folyamatban lévő helyzetről számolt be. Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője szombaton jelentette be, hogy a jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók „kormányának” miniszterelnöke és több minisztere. A történteket követően letartóztatási hullám indult Szanaában, és a felkelők kezén lévő más régiókban, ahol emberek tucatjait vették őrizetbe „Izraellel történő kollaboráció” címén.

SANA'A, YEMEN - AUGUST 29: People gather at Sebin Square to protest against Israel’s attacks and starvation policies in Gaza after Friday prayers, on August 29, 2025 in Sana'a, Yemen. Yemeni military units also joined the demonstration, where participants voiced support for the people of Gaza and condemned Israel’s bombardments, war policies, and blockade. Mohammed Hamoud / Anadolu (Photo by Mohammed Hamoud / Anadolu via AFP)
A jemeni lázadók bosszút követeltek a korábbi izraeli légitámadások miatt (Fotó: Anadolu/Mohammed Hamoud)

A húszik már korábban is felléptek ENSZ-szervezetek és más, a síita lázadók által ellenőrzött területeken működő nemzetközi segélyszervezetek ellen, amelyek során ENSZ-alkalmazottakat, valamint segélyszervezetekhez, civil társadalmi szervezetekhez és a mára bezárt amerikai nagykövetséghez kapcsolódó személyeket vettek őrizetbe Szanaában. Márciusi adatok szerint a lázadók összesen 23 ilyen embert tartottak fogságban, akiket rendszerint azzal vádolnak, hogy az Egyesült Államoknak kémkedtek Jemenben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.