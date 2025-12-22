Az éjféli mise története – a legszebb ünnepünk

A Megváltó elűzi a sötétség hatalmait, születése megújítja a világot – írja a Katolikus Lexikon. Az éjféli mise elterjedése előtt Betlehemben éjszakai virrasztásokat tartottak Jézus születésnapján.

Éjféli mise előtt – ókeresztények ünneplik Jézus születését

Éjféli misék kezdetben

A betlehemi szent fajászol – amely körül az első megemlékezéseket tartották Krisztus születéséről – az V. században került Rómába, a Santa Maggiore-templomba. Ott zajlottak az első éjféli misék.

A karácsonyi éjféli mise első hivatalos említése a IV. századból, Rómából származik. I. Szilveszter pápa (314–335) idején már bemutattak karácsonyi szentmisét, azonban a valóban kiforrott, ünnepélyes liturgia csak a VI. századra alakult ki.

I. (Nagy) Gergely pápa (590–604) vezette be azt a hagyományt, amely szerint karácsonykor három különálló misét tartanak. Az első az éjféli mise volt, melyet az éjszaka folyamán a római Szent Péter-bazilikában mutattak be. Ezt követte a hajnali mise, amely a napfelkeltét köszöntötte, majd a nappali mise, amely a karácsonyi ünnep hivatalos fő liturgiájává vált. Ez a háromrészes miseforma mindmáig fennmaradt a katolikus egyház gyakorlatában, ugyanakkor az éjféli mise vált a karácsonyi liturgia legismertebb és legünnepélyesebb elemévé.

És lesz világosság

A misét sötétben kezdték, és csak akkor gyújtották meg a gyertyákat, amikor megszületett a kis Jézus a pásztorjátékban. Ekkor felhangzik a Dicsőség a magasságban Istennek (Gloria in Excelsis Deo) ének.



Magyar népszokások az éjféli miséhez kapcsolódóan

A magyar néphagyományban számos szokás kapcsolódik kifejezetten az éjféli miséhez. Ezek egyike a betlehemezés. A házról házra járó betlehemezők Jézus születésének történetét mesélik el, dramatikus párbeszédekben. A háziak megvendégelték a betlehemezőket kaláccsal, süteménnyel és pénzt is adtak nekik.

Aki az éjféli misén a Luca-napkor faragott lucaszékre állt fel, az láthatta a boszorkányokat – tartott a hiedelem.

Ilyen a pásztorjárás is, ami azt jelenti, hogy a pásztorok az éjféli mise után körbejárták a falut, hírt adtak Jézus születéséről, hangos énekléssel és kürttel. Úgy vélték, ez áldást hoz a következő évben a jószágra.