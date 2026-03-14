Panyi Andersen meséi

2026. 03. 14. 5:58
Aki a haveri számmisztikusai szerint húsz százalékkal vezeti a közvélemény-kutatásokat, ugyan miért kezdené magyarázni jó előre a bizonyítványát? („Választási csalásra készülnek Orbánék, jaj, Brüsszel, segíts!”) Miért szőne bugyuta meséket a budapesti orosz nagykövetségre magát bekvártélyozó „delegációról”, amely valahogyan megpróbál belefondorlatoskodni a magyar választásokba? Miért handabandázna arról, hogy Orbán behívta az oroszokat? (Éppen ő, aki 1989-ben hazazavarta őket.) Ha egy párt (vagy szekta) tényleg húsz százalékkal vezet, az minek talál ki ilyen átlátszó marhaságokat? Hiszen csak annyi lenne a dolga, hogy magabiztosan áradjon tovább – bele az elkerülhetetlen győzelembe. Ha viszont mégis kitalál, fölteszem, azért teszi, mert az állítólagos előny: mese habbal. Ahogy az orosz beavatkozás is.

A szóban forgó fabula a VSquare nevű „nemzetközi tényfeltáró” oldalon kélt szárnyra, bizonyos Panyi Szabolcs pennájából. Eszerint Kirijenko és Titov elvtársak vezetésével titokzatos delegáció ólálkodik és áskálódik az orosz követségen azzal a sanda szándékkal, hogy hatalomban tartsa a „Zórbánt”. Aki ugye Putyin pincsije és így tovább. Holmi bizonyítékok ugyan nincsenek az áskálódásra, ólálkodásra, „választásbefolyásolásra”. De kit érdekel? Hiszen a lényeg: a zavarkeltés. 

A Tisza szekta hívei pedig habzsolnak bármilyen ál- és rémhírt Aszad gépétől a kémtollakon át az internetzavarókig. Az orosz beavatkozás regéjével talán el lehet terelni a figyelmet az ukrán háborús maffia aranykonvojáról, az Orbán Viktort és kisunokáit halálosan megfenyegető véglényekről vagy az olajblokádról. Végtére is kit érdekel, ha Zelenszkijék bedöntik a magyar gazdaságot, mikor állítólag itt sunnyog ez a Kirijenko vagy ki a szösz?

Szóval hallgassunk csak Panyira, aki a Biden-érában úgy járt ki-be az amerikai külügybe, mint Zelenszkij aranykonvoja a bécsi Raiffeisenbe. És aki puszi-pacsiban van az amerikai baloldal nemzetbiztonsági tanácsadóival. Amúgy képzeljék, ugyanez a Panyi mester faragta rímbe néhány éve az úgynevezett „Pegasus-ügyet”. Akkor épp azzal vádolta meg – telefonja sercegése nyomán – a kormányt, hogy az izraeli NSO Group kémszoftverével, a Pegasussal figyelteti őt (meg a magyarországi ellenzéket). Ám Panyi túljárt az eszükön, leleplezte a magyar–zsidó világ-összeesküvést. Elvitte távbeszélőjét a Citizen Lab nevű Soros-csapathoz, ahol egy informatikus föltárta előtte a szörnyű igazságot: a zsidók (meg Orbán) figyelik őt. Haladéktalanul dobjon hát el minden kütyüt, vesse be magát a Bakonyba, mint Sobri Jóska, ott talán elrejtőzhet egy kő alatt. Hogy a magyar államnak semmilyen szerződése nem volt nevezett céggel, és sosem használta a szóban forgó programot, az természetesen nem érdekelt senkit, pláne a mindenféle Soros- meg USAID-zsetonokkal jól tartott fabulafaragót.

Hogy minden valamirevaló nagyhatalomnak mozognak itt ügynökei, hírszerzői, azt biztosra vehetjük. Miként azt is: azok avatkoznak bele a legpofátlanabbul a belügyeinkbe, amelyek a leghangosabban mutogatnak másokra. Tehát: a nemzetközi baloldal. 

Lám, az amerikai elnökválasztásoknál is többször elbábozták Putyin állítólagos beavatkozását, meg hogy orosz hekkerek segítették Trumpot; aztán kiderült: hazugság és koholmány az egész. Most mégis újra ezzel támadnak. Unalmasak. És persze ugyanazok riogatnak választási csalással, akik megér­tően bólogattak, amikor jogerős ítélet nélkül eltiltották az elnökválasztáson indulástól a francia patrióta Marine Le Pent. Mindeközben a nejét lehallgató és a felvétellel őt másfél évig zsaroló Övcsatos szólítja föl az oroszokat, hogy ne zsaroljanak minket. Annyira szánalmas, hogy szinte már vicces. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekirán

Irán népe megérdemli a szabadságot

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekJobbik

A Jobbik-sztori véget ért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbiztonság

Igazunk volt, van és lesz!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekRamadán

Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekukrajna

Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Bánó Attila avatarja

Zelenszkij elnök zsarolja és durván fenyegeti hazánkat és Orbán Viktort, de az idő nem neki dolgozik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
