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A Helyzet

Milliárdosok kormánya

Elhűlve nézegeti mostanság több millió ember a felfoghatatlan mértékű megtakarításokat, nagy értékű autóflottákat és ingatlanvagyonokat a nyilvánosságra került vagyonnyilatkozatokban.

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Gajdics Ottó
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kormánytiszavagyonnyilakozateurópaMagyar Péter 2026. 06. 10. 4:58
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Azzal szoktak védekezni, hogy ők legalább nem az adóforintjainkból szedték meg magukat. Csakhogy akkor is belőlünk gazdagodtak meg, ha valamilyen árut, szolgáltatást adtak el nekünk, csak akkor az adózott jövedelmünk vándorolt a zsebükbe. Elveszem a szegényektől és a gazdagoknak adom, mondta egyszer röhögve Kapitány, a fordított Robin Hood. Magukon kezdték a takarékosságot, csökkentették a fizetésüket, amire jól láthatóan nem szorulnak rá. Reméljük az átvilágítások során is önként ajánlják majd fel, hogy valaki piszkálja már meg, honnan szerezték az első milliócskát.

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