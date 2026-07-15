Áthallásos gyáravató Kecskeméten

Közölte ugyanis Kecskemét fideszes polgármesterével, hogy őt nem szívesen látná az átadó eseményen. Szemereyné Pataki Klaudia az általa vezetett város érdekeit tekintette elsődlegesnek az arcul köpött önkormányzatiság és a megalázott városháza önérzetével szemben, ezért tiszteletben tartotta a miniszterelnök kérését, de hangsúlyozta, hogy továbbra is nyitott a párbeszédre, a közös munkára Kecskemét érdekében. Le a kalappal polgármester asszony megfontoltsága és higgadtsága előtt. Nem vagyok egyedül azzal a feldúlt véleményemmel, hogy mi bizony csapatostól mentünk volna oda csak azért is, és emelt hangon kérdeztük volna meg a mások tollával ékeskedő álszent mitugrászt, hogy ugyan mi köze neki mindahhoz, ami itt és most csodálatra méltó. Tett-e ő akár két gazszálat is keresztbe annak érdekében, hogy ez a csoda megvalósuljon? Már az is bunkóság, hogy Orbán Viktornak és Szijjártó Péternek nem mondott köszönetet, amiért hosszas tárgyalások során megteremtették a lehetőségét a fejlesztésnek. A nevüket sem említette, amit tudjunk be személyiségzavaros, bosszúálló természetének. De olyat ki látott már, hogy szánalmasan páváskodva saját sikerként adja elő mások megvalósult álmait, miközben kiutálja az eseményről a fejlesztést befogadó város vezetőit. Úgy viselkedik, mint az a suttyó, aki betolakodik a házavatónkra, és bár semmit nem segített, megeszi az összes szendvicset. A kérdés már csak az, miért ment ebbe bele a Mercedes vezetése.

Ola Kallenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke a jövő autóiparának kulcshelyszíneként beszélt Kecskemétről. Azt mondta, a jövőt úgy lehet a legjobban megjósolni, ha megalkotjuk. Ez az, amit a kecskeméti csapat kiválóan csinál. Szavainak súlyát növeli, hogy Németországban komoly indulatokat váltott ki az a döntés, ami Kecskemétet jelölte ki a fejlesztés helyszínéül. Sokan nem nézték jó szemmel, hogy míg Németországban leépül az iparág és tízezrével bocsátják el a munkavállalókat, ez a beruházás Magyarországon valósult meg. Ám a vezérigazgató szerint nincs mit csodálkozni ezen, mert a németországi gyártás egyre nehezebben versenyképes. A vállalatot jelentősen terhelik az amerikai vámok, a kínai piacon tapasztalható kiélezett verseny, valamint a magas működési költségek. Utóbbiak Magyarországon csaknem hetven százalékkal alacsonyabbak. De Kecskemét jó helyszínnek bizonyult már korábban is, hiszen egyre elmélyültebb az együttműködés a Neumann János Egyetemmel, ahol már egy Mercedes-tanszék megvalósítását tervezik, és a város igyekszik bevonni a német céget mindennapi életébe a gazdaság mellett a kultúra vagy a sport területén is. A vezérigazgató úgy fogalmazott az átadón, az elmúlt évek megmutatták, mekkora határokon átívelő bizalmat építettünk ki, és a jövőben is ezt szeretnénk folytatni. Ola Kallenius egyébként egyes sajtóhírek szerint rendszeresen találkozott az elmúlt időszakban Orbán Viktorral és az akkori magyar kormány más képviselőivel, ám ezeket a találkozókat a német közvélemény előtt jól felfogott érdekből állítólag elhallgatta. Ez a taktika nyilvánvalóan összefügg azzal a vitával, amiről fentebb volt szó, és sajátos megvilágításba helyezi azt a gesztust, amivel odaadta egy próbakörre az átadón kiállított Mercedest a jó vezetőnek aposztrofált Magyar Péternek. Utóbbit ugyanis feltehetően az a német titkosszolgálat és politikai vezetés segítette hatalomba, amelyik nem nézte jó szemmel a Mercedes magyarországi terveit. Mindezek tükrében a polgármester asszony távoltartása az átadótól túlmutathat Magyar Péter kicsinyes politikai bosszúján, és meglehetősen komoly mozgásokat feltételez a rendkívül bonyolult német–magyar viszonyrendszerben, amelynek végkimenetele egyelőre megjósolhatatlan. A kormányfő megpróbált ugyan izmozni az őt vendégül látó óriással, amikor közölte, az új magyar kormány mindenkitől elvárja az előírások betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését, de szerintem ettől nem kapkodtak nyugtató után a németek. Felajánlást is tett cserébe a miniszterelnök, versenyképes adórendszert és olcsó energiát ígérve, amennyiben a kétkezi munkást is megilleti majd a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága.