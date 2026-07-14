Fekete hétfő

Intő példa mindannyiunk számára Gulyás Gergelyé, aki lemondott a szavazást egyébként bojkottáló frakció vezetéséről. Miközben megértjük, hogy két hónap alatt elege lett az arrogáns, pökhendi, hazug trógerrel való hadakozásból, mégsem esett jól a patrióta politikai közösségnek, hogy már megint ilyen könnyen érte el a zsebdiktátor, amit akart. Vigyázzunk jobban egymásra! Nem engedhetjük meg, hogy egyenként szedje le a legjobbjainkat ez a senki. Sorsfordító lehetőséghez jutott most tehát az igennel szavazó 139 ember, de ne feledjék, mi sem feledjük a súlyos felelősségüket mindabban, ami következik. Lehet, hogy ők gombnyomogatóknak szegődtek, de ez mégsem játék. Ez az életünk.

