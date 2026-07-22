Egy antidemokratikus választás anatómiája

Igen ám, de akkor ki asszisztál Magyar Péterék közjogi ámokfutásához? Elfehéredve, remegő ajkakkal, de Forsthoffer Ágnes vállalta a törvény által rászabott feladatot, és a házelnöki székből átült az államelnökibe. És lássuk be, jól is van ez így. Ebben az állapotban megvárhatjuk, míg befagy a Duna, aminek jegén Magyar Péter majd eldönti, királlyá koronáztatja-e magát vagy köztársasági elnöki hatáskörét foglalja-e össze ily módon: Az állam én vagyok! Szegény Ágnes, aki nehezebben viseli a politikai abúzust, mint Polgár Judit, próbál felnőni a feladathoz. Azt mondta a parlament keddi ülésén váratlanul szólásra emelkedve, hogy rendkívüli közjogi helyzetben áll itt és kell vállalnia a felelősséget. A tisztség méltóságának tudatában és a magyar nemzet szolgálata iránti elkötelezettséggel fogja ellátni feladatát a legjobb tudása szerint. Utóbbiban nem kételkedünk, csak kérdés, mire lesz ez elég. Jó, ha tudja, elnök asszony, hogy a tisztség, amit betölt, éppen most veszítette el a méltóságát, amikor egy tollvonással kipöckölték belőle az előzőleg törvényesen és demokratikusan megválasztott Sulyok Tamást. A magyar nemzet szolgálata pedig nem azonos a róla szóló film beállításait a kormányzással összekeverő miniszterelnök szolgálatával. Úgyhogy ha ismét konfliktusba keverednének, akkor elnök asszony ne engedje magát terrorizálni, megalázni, mert akkor kevés lesz egy mosolygós közös fotó a nemzet egységének megtestesítéséhez. A fentiekből kitűnik, hogy megértjük Forsthoffer Ágnes nehéz, már-már hozzá is méltatlan helyzetét. A helyében sokan visszamentek volna a szállodaiparba. Ám ő inkább beleállt a kihívásba, ami nagymértékben csökkenti együttérzésünket, sajnálni egyáltalán nem tudjuk. Abban a törekvésében viszont maximálisan támogatjuk, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen, még ha nem is hiszünk teljes szívünkből abban, hogy ezt ő meg tudja teremteni. Abban is számíthat ránk, hogy nem engedjük újabb sebeket ejteni a harag és az indulatok felkorbácsolóit, persze csak akkor, ha Magyar Péter elmúlt hetven napjának viselkedése ott lebegett elnök asszony lelki szemei előtt, amikor vágyait szavakba öntötte. Minden tisztelet tehát Polgár Juditnak és várakozással teli feszült figyelem Forsthoffer Ágnesnek.