Bevégeztetett

Tevékeny és hathatós segítséget kapnak ehhez a német, a lengyel és az ukrán titkosszolgálatoktól, az unió globalista vezetésétől, a nemzetközi pénzhatalom irányítóitól, mindazoktól, akik az Európai Egyesült Államok birodalmi törekvéseinek kitalálói és szervezői, ezáltal minden szuverén, nemzetállami elképzelés legádázabb ellenségei. A posztkommunistákkal összebútorozó SZDSZ szellemisége éledt újjá a kormányzó Tisza körül. A megnyomorítottak és megalázottak sokat szenvedett tömegei egyelőre tűrik a vagyonelkobzással, börtönbe zárással, ellehetetlenítéssel fenyegetőzők tobzódását. De előbb-utóbb valahol, valakinél majd elszakad a cérna. És akkor Isten irgalmazzon mindannyiunknak!

Most sokan értetlenkedve néznek egymásra, miért hagyjuk, miért hullunk ellenállás nélkül széjjel, hol vannak a vezetőink, miért nem csinál valaki valamit.

De ne feledjük, azért tudott több mint ezer évig fennmaradni a magyarság itt, a Kárpát-medencében, mert a legvészterhesebb időkben sem lettünk se tatárrá, se törökké, se szovjetté, és most se válunk progresszív woke-idiótává. Nekünk, patriótáknak össze kell fognunk ismét, meg kell szerveződnünk alulról, kis közösségeinkből kiindulva a hazáért, a nemzetért. Miniszterelnök és köztársasági elnök nélkül, de nem egyedül és nem elhagyatottan.

Borítókép: Sulyok Tamás (Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP)