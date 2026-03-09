Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető”

Deák Dániel
2026. 03. 09. 14:37
Deák Dániel, Facebook: „Fontos! A nemzetbiztonsági bizottság mai ülése megállapította: valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik. A Panyi Szabolcs cikkében megnevezett konkrét vagy más, ilyen irányú tevékenységet folytató személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá, erre vonatkozóan más országok szolgálatai sem rendelkeznek konkrét információval. Ez a hamis vád a baloldali médiumok és politikusok részéről csak egy szánalmas kísérlet arra, hogy eltereljék a figyelmet Zelenszkij elnök fenyegetéséről és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba. Valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon, és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba.”

