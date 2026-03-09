Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 09. 14:37

Így írnak ők – Március 9., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Kaltenbach Jenő, Balassa Tamás, Mandula Viktor, Deák Dániel és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Kaltenbach Jenő

„Pszichiáterek szerint Magyar Péter egy pszichiátriai eset.”

Balassa Tamás

„Volodimir Zelenszkij nem fenyegette meg halálosan Orbán Viktort.”

Mandula Viktor

„Ellenőrizhet, aki nem digitális analfabéta, a tiszások egy része sajnos az…”

Deák Dániel

„Hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető.”

Dezse Balázs

„Megtanult írni az agy nélkül született kisfiú.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 9., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 9., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 8., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 8., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekmanipulációs kerekasztal

Létezik-e még közvélemény?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekeuropean union

Oly korban éltem én…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekolaj

Az igazság a patrióta oldalon van

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.