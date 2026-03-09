Rendkívüli

Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

bod péter ákosmegszorításokMagyar Péter

Bod Péter Ákos megszüntetné a gyerekes nők és a 25 év alattiak adómentességét

Egyszerre támadja a gyerekes nők és a 25 év alattiak adómentességét Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos. A volt jegybankelnök szerint a fiataloknak és a gyerekes anyáknak nem jár ez a kedvezmény.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 03. 09. 15:39
Hiába ígér bármilyen adócsökkentést Magyar Péter, tanácsadói rendre elárulják, hogy valójában megszorításokra készülnek. Az Ellenpont kiszúrta, hogy Bod Péter Ákos a Szélsőközép nevű ultraliberális YouTube-csatornán beszélt arról, hogy valójában az adómentességek eltörlésére készülnek.

„Mi most az osztogatás? Hogy az adóterhelést leviszik. És akkor genderalapon. Gondoltuk volna ezt valaha, hogy genderelapon adózunk ebben az országban? Ha férfi, akkor fizet, ha nő, és van gyerek, akkor nem fizet. Ageism. 25 éves nem fizet, 26 éves fizet szja-t. Most erre tessék csomót kötni” – fogalmazott Bod Péter Ákos a podcastben.

Magyar Péter tanácsadója tehát nemcsak az édesanyák adókedvezményét törölné el, Bod Péter Ákos ugyanis már a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét is elvenné. Ez azt jelenti, hogy egy átlagkereső (a KSH adatai szerint 2026 januárjában az átlagkereset bruttó 756 400 forint volt - a szerk.) fiatal, vagy több gyermekes édesanya fizetése havi 113 460 forinttal, éves szinten pedig 1 361 520 forinttal csökkenne. Ezen felüli keresetcsökkenést okozna a személyi jövedelemadó tervezett háromkulcsos emelése is.

Mindent kedvezményt elvennének

Bod Péter Ákosnak nem ez az első hasonló megnyilvánulása. Az Ellenpont emlékeztet, a Tisza tanácsadója, aki rendszeresen lép fel a Tisza-szigeteknél is, korábban már kifejtette: minden „rendes országban” Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják, csak nálunk nem. A magyaroknál ez „neuralgikus pont” – fejtette ki lesajnáló véleményét a Tisza szakértője hazánkról.

A lap szerint mindez nem meglepő, mert Bod Péter Ákos már korábban is jelezte, ha a Tisza jön, a megszorítások is jönnek. Augusztus 13-án például a Klasszis Médiának adott interjú végén azt mondta, Magyar Péter – ígéretével szemben – nem fogja tudni visszaszerezni a pénzeket, és megszorításokra lesz szükség.

A volt jegybankelnök korábban már kritizálta a Nők40 programot is, mert szerinte az lenne igazságosabb, ha a férfiak vonulnának előbb nyugdíjba. A 24.hu podcastjában pedig arról értekezett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer és adórendszer fenntarthatatlan, ezért azon módosítani kell.

Itt nem állt meg azonban Bod Péter Ákos, erősen kritizálja a fix 3 százalékos lakáshitelt is, mert az túl nagy terhet jelent az államkasszának. És hogy a kedvezmények elvételén túl, még nehezítsen a fiatalok életén, a munkavállalásukat is megnehezítené a volt jegybankelnök, aki új adókat vetne ki a munkaadókra, sok vállalatot ellehetetlenítve. 

Mindez tökéletesen egybevág a Tisza Párt valódi programjával, amellyel gyakorlatilag mindent társadalmi réteg rosszul járna, a dolgozóktól, a családosokon át a nyugdíjasokig. Magyar Péter természetesen igyekszik eltitkolni a megszorítások terveit, de mivel a párt szakértői nem tesznek lakatot a szájukra, már így is sok minden nyilvánosságra került.

Borítókép: Bod Péter Ákos közgazdász beszédet mond a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján 2023. szeptember 21-én (Fotó: MTI/Komka Péter)


Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

