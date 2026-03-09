Bod Péter Ákos megszüntetné a gyerekes nők és a 25 év alattiak adómentességét

Hiába ígér bármilyen adócsökkentést Magyar Péter, tanácsadói rendre elárulják, hogy valójában megszorításokra készülnek. Az Ellenpont kiszúrta, hogy Bod Péter Ákos a Szélsőközép nevű ultraliberális YouTube-csatornán beszélt arról, hogy valójában az adómentességek eltörlésére készülnek.

„Mi most az osztogatás? Hogy az adóterhelést leviszik. És akkor genderalapon. Gondoltuk volna ezt valaha, hogy genderelapon adózunk ebben az országban? Ha férfi, akkor fizet, ha nő, és van gyerek, akkor nem fizet. Ageism. 25 éves nem fizet, 26 éves fizet szja-t. Most erre tessék csomót kötni” – fogalmazott Bod Péter Ákos a podcastben.

Magyar Péter tanácsadója tehát nemcsak az édesanyák adókedvezményét törölné el, Bod Péter Ákos ugyanis már a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét is elvenné. Ez azt jelenti, hogy egy átlagkereső (a KSH adatai szerint 2026 januárjában az átlagkereset bruttó 756 400 forint volt - a szerk.) fiatal, vagy több gyermekes édesanya fizetése havi 113 460 forinttal, éves szinten pedig 1 361 520 forinttal csökkenne. Ezen felüli keresetcsökkenést okozna a személyi jövedelemadó tervezett háromkulcsos emelése is.

Mindent kedvezményt elvennének

Bod Péter Ákosnak nem ez az első hasonló megnyilvánulása. Az Ellenpont emlékeztet, a Tisza tanácsadója, aki rendszeresen lép fel a Tisza-szigeteknél is, korábban már kifejtette: minden „rendes országban” Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják, csak nálunk nem. A magyaroknál ez „neuralgikus pont” – fejtette ki lesajnáló véleményét a Tisza szakértője hazánkról.

A lap szerint mindez nem meglepő, mert Bod Péter Ákos már korábban is jelezte, ha a Tisza jön, a megszorítások is jönnek. Augusztus 13-án például a Klasszis Médiának adott interjú végén azt mondta, Magyar Péter – ígéretével szemben – nem fogja tudni visszaszerezni a pénzeket, és megszorításokra lesz szükség.

A volt jegybankelnök korábban már kritizálta a Nők40 programot is, mert szerinte az lenne igazságosabb, ha a férfiak vonulnának előbb nyugdíjba. A 24.hu podcastjában pedig arról értekezett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer és adórendszer fenntarthatatlan, ezért azon módosítani kell.