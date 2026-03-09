Rendkívüli

Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

Orbán Viktorazonnali kérdések órájaparlamenti ülés

Orbán Viktor hamarosan felszólal a parlamentben, kövesse nálunk élőben + videó

A miniszterelnök a parlamentben fog válaszolni az azonnali kérdésekre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 15:31
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Várhatóan 17 órától kezdődik az azonnali kérdések órája, amelynek keretei között Orbán Viktor az ellenzéki képviselők kérdéseire fog válaszolni a parlamentben. Feltehetőleg szó lesz majd az olajblokádról is, amely miatt ma kora délutánra össze is hívta a kormány rendkívüli ülését a miniszterelnök. Orbán Viktor a Harcosok Klubja csoportban is megemlítette az azonnali kérdések óráját, viszont előtte elég sűrű volt a programja: reggel a védelmi, majd az energiabiztonsági tanács ülését vezette. 

Orbán Viktor hétfő délelőtt összehívta a Védelmi tanácsot is (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
Ezt követően a Fidesz képviselőjelöltjeivel, a fuvarozókkal, az autóklubbal és az agrárszervezetek vezetőivel egyeztetett. Végül még egy rendkívüli kormányülést is összehívott az energiaárak miatt. 

„Két döntésre van szükségünk. Brüsszelnek azonnal fel kell függesztenie az orosz energiára kivetett szankciókat. Itthon pedig meg kell akadályoznunk, hogy az üzemanyag ára elviselhetetlen szintre emelkedjen”.

Néhány gondolat erejéig kitért a kazincbarcikai győzelemre is, felidézte: a Fidesz 16 év után tudott nyerni egyéni önkormányzati körzetet. „A Tisza harmadik lett. Ilyen, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát” – jegyezte meg.

Az azonnali kérdések óráját lapunk élőben, percről percre fogja tudósítani. 

Frissítse cikkünket!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)


