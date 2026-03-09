Rendkívüli

Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

HevesMátravidék Erőműhonvédség

A nap 24 órájában őrzik a Mátrai Erőművet is

A kormány korábbi döntése szerint folytatódnak a honvédelmi kitelepülések a kritikus energetikai végpontok érdekében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 09. 14:55
Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére.
A Mátravidéki Erőműben is megtörtént a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének honvédségi megerősítése – erről a Magyar Honvédség (MH) Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka számolt be a Heves vármegyei erőmű területén tartott sajtótájékoztatón hétfőn.

Megérkeztek a harcjárművek az erőműhöz (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Antal László vezérőrnagy közölte: a lőrinci Mátravidéki Erőműben, a Magyar Villamosművek (MVM) egyik energiatermelő erőművében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrségi Dandár katonái hajtanak végre 24 órás szolgálati rendnek megfelelően őrzés-védelmi megerősítést.

Emlékeztetett, hogy a kormány február 25-én döntött a magyarországi infrastruktúrák és az energialétesítmények megerősítéséről, illetve az őrzés-védelem fokozásáról, ez február 27-én megjelent a 30/2026-os kormányrendeletben. Elmondta, jelenleg 75 helyszínen hajtják végre ezt a feladatot, ami magában foglalja az őrzés-védelmet, a járőrözést és a drónvédelmet.

A feladat végrehajtásában a Magyar Honvédség kijelölt erői mellett a Belügyminisztérium, önkormányzatok, a kormány különböző szervezetei, illetve az infrastruktúrák őrzés-védelmét ellátó biztonsági cégek működnek együtt

 – mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség feladatvégrehajtó állományában megtalálható a szárazföldi, a légierő, valamint a különleges műveleti erő állománya. A szerződéses és a hivatásos állomány mellett bevonták a tartalékos állományt is.

Antal László kiemelte, Lőrinciben, mint más helyszíneken is jó az együttműködés az energiaszolgáltató céggel, folyamatos a kapcsolattartás, az információáramlás, ennek köszönhetően megoldott a feladatvégrehajtás és az energiaellátás biztonsága.

Borítókép: A magyar honvédség katonái (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

