Folytatódik a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése + videó

Helyszíni szemléről jelentkezett Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a videóüzenetében megköszönte a stratégiai kőolajkészletek védelmét ellátó katonák munkáját, és hangsúlyozta: Magyarország biztonsága gyakorlati kérdés, amelyhez erő és felkészültség szükséges.

2026. 03. 07. 19:01
– Mindenki a helyén! – jelentette új videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Magyar Honvédség katonái kitelepültek a kritikus infrastruktúra védelme érdekében. Forrás: Facebook

– Katonáink fegyelmezetten, elkötelezetten és felkészülten végzik a szolgálatukat. Köszönöm nekik! Magyarország biztonsága nem elméleti, hanem gyakorlatias kérdés – fogalmazott a honvédelmi miniszter, és jelezte, hogy a Magyar Honvédség katonái az ország 75 kritikus energetikai végpontján teljesítenek szolgálatot.

A miniszter szombaton terepszemlét tartott az egyik ilyen helyszínen, ahol a stratégiai kőolajkészletek védelmében a honvédség is felvonult.

Megtekintettem a körletüket, ahol az őrszemélyzet elhelyezkedik, és meghallgattam, hogyan teljesítik a napi szolgálatukat ezen a nagyon fontos helyen, amely a magyarok biztonságát hivatott garantálni

– számolt be a tárcavezető.

– A békéhez erő kell, folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését. A magyar emberek biztonsága az első – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök február 25-én, a védelmi tanács ülése után elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.  A kormányfő azzal indokolta döntését, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolói alapján Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

 

