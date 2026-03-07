Lejárt a határidő, hét országos listát jelentettek be a pártok

Hét országos pártlistát jelentettek be a szombat délután négy órai határidőig a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB), emellett 12 nemzetiség országos önkormányzata állított listát az országgyűlési választásra – tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda az MTI-t.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette

a Mi Hazánk Mozgalom listáját,

a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, valamint

a Demokratikus Koalíció listáját.

A szombati határidőig további négy pártlistát jelentettek be.

Még pénteken bejelentette listáját

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt,

a Tisztelet és Szabadság Párt,

a Tea Párt Közösség,

szombaton pedig A Szolidaritás Pártja és a Magyar Munkáspárt a közös listájukat, így összesen legfeljebb hét pártlista lehet a szavazólapon.

Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlásellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében.

Nyolc évvel ezelőtt negyven pártlistát jelentettek be, de a szavazólapon végül csak huszonhárom szerepelt. Négy évvel ezelőtt hét pártlistát jelentettek be, és végül hat szerepelt a szavazólapon.

Mint arról már írtunk, április 12-én két szavazólapon lehet szavazni, az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére. Ezeknek a jelölteknek a bejelentésére pénteken 16 óráig volt lehetőség. Az NVI internetes tájékoztató oldala szerint már több mint 370 egyéni választókerületi jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba.

Tizenkét nemzetiségi listát vettek nyilvántartásba

Nyilvántartásba vette a szlovák nemzetiség országos listáját az április 12-i országgyűlési választásra szombati ülésén az NVB. Már nyilvántartásba vették az ukrán, az örmény, a roma, a bolgár, a román, a ruszin, a horvát, a szlovén, a görög, a lengyel és a német nemzetiség listáját.

Ha a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőssé válik, akkor a szószóló megválasztásához elegendő, ha legalább egy regisztrált nemzetiségi választójuk érvényes szavazatot ad le a listájukra április 12-én.