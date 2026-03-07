nemzeti választási irodapártlistanemzeti választási bizottságVálasztás 2026

Lejárt a határidő, hét országos listát jelentettek be a pártok

Az ajánlások ellenőrzése még nem ért véget.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 07. 19:15
Hand placing a ballot in ballot box with the Hungarian flag in the background. Hungary parliamentary vote 2026 2739486355
Hét országos pártlistát jelentettek be a szombat délután négy órai határidőig a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB), emellett 12 nemzetiség országos önkormányzata állított listát az országgyűlési választásra – tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda az MTI-t.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette 

  • a Mi Hazánk Mozgalom listáját,
  • a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, valamint
  • a Demokratikus Koalíció listáját.

A szombati határidőig további négy pártlistát jelentettek be.

Még pénteken bejelentette listáját

  • a Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
  • a Tisztelet és Szabadság Párt,
  • a Tea Párt Közösség,

szombaton pedig A Szolidaritás Pártja és a Magyar Munkáspárt a közös listájukat, így összesen legfeljebb hét pártlista lehet a szavazólapon.

Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlásellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében.

Nyolc évvel ezelőtt negyven pártlistát jelentettek be, de a szavazólapon végül csak huszonhárom szerepelt. Négy évvel ezelőtt hét pártlistát jelentettek be, és végül hat szerepelt a szavazólapon.

Mint arról már írtunk, április 12-én két szavazólapon lehet szavazni, az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére. Ezeknek a jelölteknek a bejelentésére pénteken 16 óráig volt lehetőség. Az NVI internetes tájékoztató oldala szerint már több mint 370 egyéni választókerületi jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba.

 

Tizenkét nemzetiségi listát vettek nyilvántartásba

Nyilvántartásba vette a szlovák nemzetiség országos listáját az április 12-i országgyűlési választásra szombati ülésén az NVB. Már nyilvántartásba vették az ukrán, az örmény, a roma, a bolgár, a román, a ruszin, a horvát, a szlovén, a görög, a lengyel és a német nemzetiség listáját.

Ha a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőssé válik, akkor a szószóló megválasztásához elegendő, ha legalább egy regisztrált nemzetiségi választójuk érvényes szavazatot ad le a listájukra április 12-én.

Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthat, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választóként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása. 

A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a február 2-i határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről,

ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az április 12-i országgyűlési választásra, így csak 12 nemzetiségnek van lehetősége országos lista állítására.

Az Országos Szlovák Önkormányzat esetében 15 ajánlás volt szükséges a listaállításhoz.

Országos lista állításához a nemzetiségeknek legalább három jelöltet kell bejelenteniük, a most nyilvántartásba vett szlovák listán 27 jelölt szerepel. 

A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz: Paulik Antal.

Az országos listát állító nemzetiségi önkormányzatok akkor küldhetnek szavazati joggal nem rendelkező szószólót az Országgyűlésbe, ha nem tudtak kedvezményes képviselői mandátumot szerezni. Kedvezményes mandátumot akkor kaphat egy nemzetiség, ha sikerül összegyűjtenie a pártok mandátumszerzéséhez szükséges szavazatok negyedét.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok március 7-én 16 óráig gyűjthettek aláírást és addig jelenthették be országos listájukat az NVB-nél.

Amint az országos listák nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerős lesz, a szlovák országos önkormányzat jogosulttá válik arra, hogy egy tagot delegálhasson a Nemzeti Választási Bizottságba, azonban ez a tag csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhat.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

