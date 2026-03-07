Magyar Péter szerint csak játék, hogy rálőttek a Fidesz aktivistájára + videó

Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén. Mint megírtuk, Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője számolt be róla, hogy egy önkéntesére gázpisztollyal lövést adtak le egy ablakból, miközben házról házra járva kopogtatott.

A kormányszóvivő szerint az ilyen esetek mögött az a politikai agresszió és gyűlölködés áll, amely az utóbbi időben erősödött fel.

Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával

– mondta.

Vitályos Eszter a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta:

Elég az erőszakból! Eddig, és ne tovább!

A kormánypárti politikusok sorra ítélték el a történteket, Orbán Viktor miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az ellenfelük gyűlöletközösséget épít. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólította Magyar Pétert, hogy fogja vissza magát és követőit.

Magyar Péter az egyik fórumán, Budakeszin reagált a fideszes aktivistát ért támadásra, de rögtön megpróbált hárítani, bagatellizálni az esetet, és hazugsággal vádolta a kormánypártokat.

Szerinte csak egy játék, hogy rálőttek a Fidesz aktivistájára.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)