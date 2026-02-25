Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

– Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését – jelentette be Orbán Viktor a védelmi tanács szerdai ülése után, amelyet az ukrán olajblokád miatt hívott össze. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett, január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor rámutatott:

Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára.

A kormányfő az ülésen meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit. Ezek alapján úgy látja,

Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

A kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése azt jelenti, hogy

a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd

– magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy drónrepülési tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Magyarországot nem lehet zsarolni!

– szögezte le videója végén a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)