Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

Csoda a parketten, itt a 28 éve nem látott magyar kosárlabdasiker

Fantasztikus magyar siker született kedden este Isztambulban, ahol a magyar női kosárlabda-válogatott 89-74-re legyőzte a hazai pályán küzdő török csapatot, és ezzel a diadallal 28 év szünet után ismét kijutott a sportág világbajnokságára. A törökök ellen olyan nagyszerűen ment a magyar kosárlabda, hogy a hazaiaknak semmilyen ellenszerük nem volt a kiválóan felkészített magyar csapat ellen.

Lantos Gábor
2026. 03. 17. 20:13
Juhász Dorka, a magyar női válogatott játékosa
Juhász Dorka, a magyar női válogatott játékosa Fotó: MKOSZ
Egészen elképesztő módon alakult a magyar válogatott sorsa Isztambulban azok után, hogy vasárnap hosszabbításban megverte Argentínát. A női kosárlabda vb-selejtezőn az volt a magyar együttes második győzelme, amellyel elvileg akár ki is lehetett volna jutni a szeptemberi berlini világbajnokságra. Nem így történt. Ezek után következett három olyan mérkőzés, amelyen nem olyan eredmények születtek, amelyek a magyar csapat számára kedvezők lettek volna. A dolog úgy indult, hogy még vasárnap Kanada kikapott Japántól. Ha az észak-amerikai válogatott ott nyer, a magyar csapat továbbjut. Kedden jött az argentin és a japán csapat összecsapása. Itt azért kellett szurkolni, hogy Japán ne győzzön. Mondanunk sem kell, ez sem jött be, ráadásul Japán tájfunként söpörte le az argentinokat, és nyert 83-39-re. Következett Ausztrália és Kanada csatája. Ezen a mérkőzésen nekünk az lett volna a kedvező, ha Kanada nyer. Nem nyert, kikapott 82-76-ra. Ez pedig azt jelentette, hogy az egész torna utolsó mérkőzésére, a magyar–török párharcra maradt a döntés. A képlet egyszerű volt. Magyar győzelem esetén mi biztosan résztvevői leszünk a szeptemberi, berlini világbajnokságnak, és Kanada kiesik. Ha a hazai pályán játszó török csapat nyer, akkor hiába Völgyi Péter együttesének az eddig szerzett két győzelme, egy hármas körbeverésben – a Kanada ellen 22 ponttal elvesztett mérkőzés miatt – mi leszünk a legrosszabbak, azaz kiesünk.

Óriási feladat várt a magyar női kosárlabda-válogatottra
Óriási feladat várt a magyar női kosárlabda-válogatottra Fotó: Middle East Images

 

Ennél kiélezettebben nem alakulhatott volna a kosárlabda vb-selejtező

Mondanunk sem kell, hogy a török szurkolók óriási hangulatot csináltak, s erre kellett készülnünk az egész mérkőzés alatt. Eladott magyar labdával, majd hatalmas dobópárbajjal indult a csata. Az első öt magyar pontot Juhász Dorka szerezte, a török csapat azonban tartotta a lépést a magyarral, sőt 11-11-es állásnál megint labdát vesztett a magyar csapat. Ezeket a hibákat kellett ezen a meccsen minél alacsonyabb számon tartani. 

Szerencsére a török válogatott sem tudott elhúzni, a mieink pedig nagyszerűen dobták a triplákat.

Igaz, ezzel a törökök sem álltak hadilábon. Az első negyed nagy részében a fegyelmezetten játszó és jól dobó magyar csapat vezetett. A 9. percben egy török tripla a legrosszabbkor esett be, majd támadóhibát fújtak ellenünk. Szerencsére a törökök nem tudtak elhúzni, a negyed slusszpoénja pedig Yvonne Turner kosara volt. Tíz perc játékot követően 25-25 volt az állás. Nem játszottunk rosszul, Juhász nyolc, Takács-Kiss Virág hét pontot szedett össze.

 

A magyaroké volt a második negyed

A második negyed elején a törökök közül Gül és Onar is jól törte át a magyar védelmet, így a török csapat húzott el három ponttal. Amikor Lelik Réka szólója végén ismét átvettük a vezetést, a török csapat időt kért. 

Joggal örült a magyar kispad, nagyszerűen játszottunk az első félidőben
Joggal örült a magyar kispad, nagyszerűen játszottunk az első félidőben Forrás: MKOSZ

Bár a hangulat félelmetes volt, az ellenfél szerencsére egyáltalán nem keltette legyőzhetetlen együttes benyomását. Az időkérés azonban nem segített rajtuk, mert a magyarok ragyogó, 5-0-s szériát produkáltak. Ehhez kellett Dubei Debóra bravúros triplája és Juhász erőszakos játéka is. Ami a lényeg, hogy a 15. percben 39-32-re Magyarország vezetett, és ez a hét pont a találkozó eddigi alakulását tekintve jelentős előnynek számított. 

Jó volt látni a mieink abszolút felszabadult, görcsmentes játékát, az eredményes befejezéseket. 

A 17. percben már kilenc pont volt az előnyünk, ami kisebbfajta csodával ért fel. Ekkor kisebb hullámvölgybe kerültünk, több helyzetünk is kimaradt, szerencsére azonban a törökök sem voltak képesek öt pontnál jobban megközelíteni a mieinket. Aho Nina remek hármasa kellett, hogy újra nyugodtabban tudjuk nézni a meccset, nem sokkal később pedig már tíz ponttal vezetett Magyarország. A nagyszünetre még ezt is sikerült növelni, így húsz perc játékot követően 52-41-re vezetett Magyarország. Az első félidő statisztikája elképesztő számot mutatott, mert Magyarország 85 százalékos pontossággal dobta a triplákat.

Aho Nina nagyon fontos triplát dobott a második negyed végén
Aho Nina nagyon fontos triplát dobott a második negyed végén Forrás: MKOSZ

Egy félidőnyire voltunk a 28 éve nem látott csodától

A második félidőben kapkodva kezdtek a csapatok, majd Fitik hármasa esett be a magyar kosárba. Ha egy üzlet beindul: az újabb török tripla után Völgyi Péter azonnal időt kért, hiszen 6-0-val kezdett a házigazda, ez nem nézett ki jól, a szünetbeli, megnyugtatónak tűnő 11 pontos előny azonnal öt pontra olvadt. Mindez úgy, hogy a két török hármas egy percen belül esett. Az időkérés után Lelik dobása sem ment be, hullámvölgybe került Magyarország. Szerencsére a törökök faultproblémákkal küzdöttek, miközben a magyarok első pontjait a második félidőben Juhász szerezte büntetőkből. 56-47-es magyar vezetésnél jött az újabb török időkérés, mert a jól játszó Aho Nina ellen nem volt ellenszere a hazai csapatnak. Annak ellenére, hogy a magyarok játéka sem volt ekkor hibátlan, jó volt nézni azt az elszántságot és hitet, ami a mi teljesítményünket jellemezte. A törökök egyre elkeseredettebben támadtak, mi pedig egyre jobban növeltük az előnyt. Húsz másodperccel a harmadik negyed vége előtt 61-54-re, azaz 13 ponttal vezetett Magyarország. Ezt egy ponttal sikerült megfejelni, így az utolsó szünetben 66-52-re vezettünk.

Völgyi Péter szövetségi kapitány tökéletes taktikát eszelt ki erre a mérkőzésre
Völgyi Péter szövetségi kapitány tökéletes taktikát eszelt ki erre a mérkőzésre Forrás: MKOSZ

A negyedik negyedre nem maradt más feladat, mint ez az előnyt megőrizni – vagy valamennyit belőle. Tudtuk, hogy ez nem lesz egyszerű feladat, de a magyar csapat képes lehetett a páratlan bravúrra. A törökök a negyedik negyed elején egy utolsó rohamra indultak, nem is eredménytelenül. A nem sokkal korábban még 15 ponttal vezető magyarok előnye pillanatok alatt nyolc pontra olvadt, a magyar kapitánynak időt kellett kérnie. Nyolc perc volt ekkor még hátra az összecsapásból.

Dubei ekkor dobott egy triplát, ezzel csendesítve le a tűzbe jött közönséget. Juhász is bedobott egy kettest, s innentől kezdve már tényleg elfogytak a nyitott kérdések. A végén teljesen megtörtük a hitehagyott török csapatot, s ezt nagyszerű volt nézni. A magyar női kosárlabda-válogatott végig nagyszerű teljesítményt nyújtva, bátor és fegyelmezett támadójátékot produkálva nyerte meg ezt a mindent eldöntő összecsapást, és jutott ki a szeptemberi, Berlinben rendezendő világbajnokságra. 

Női kosárlabda vb-selejtező, 5. forduló: Törökország–Magyarország 74-89 (25-25, 16-27, 11-14, 22-23).

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

