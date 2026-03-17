Csoda a parketten, itt a 28 éve nem látott magyar kosárlabdasiker

Egészen elképesztő módon alakult a magyar válogatott sorsa Isztambulban azok után, hogy vasárnap hosszabbításban megverte Argentínát. A női kosárlabda vb-selejtezőn az volt a magyar együttes második győzelme, amellyel elvileg akár ki is lehetett volna jutni a szeptemberi berlini világbajnokságra. Nem így történt. Ezek után következett három olyan mérkőzés, amelyen nem olyan eredmények születtek, amelyek a magyar csapat számára kedvezők lettek volna. A dolog úgy indult, hogy még vasárnap Kanada kikapott Japántól. Ha az észak-amerikai válogatott ott nyer, a magyar csapat továbbjut. Kedden jött az argentin és a japán csapat összecsapása. Itt azért kellett szurkolni, hogy Japán ne győzzön. Mondanunk sem kell, ez sem jött be, ráadásul Japán tájfunként söpörte le az argentinokat, és nyert 83-39-re. Következett Ausztrália és Kanada csatája. Ezen a mérkőzésen nekünk az lett volna a kedvező, ha Kanada nyer. Nem nyert, kikapott 82-76-ra. Ez pedig azt jelentette, hogy az egész torna utolsó mérkőzésére, a magyar–török párharcra maradt a döntés. A képlet egyszerű volt. Magyar győzelem esetén mi biztosan résztvevői leszünk a szeptemberi, berlini világbajnokságnak, és Kanada kiesik. Ha a hazai pályán játszó török csapat nyer, akkor hiába Völgyi Péter együttesének az eddig szerzett két győzelme, egy hármas körbeverésben – a Kanada ellen 22 ponttal elvesztett mérkőzés miatt – mi leszünk a legrosszabbak, azaz kiesünk.

Ennél kiélezettebben nem alakulhatott volna a kosárlabda vb-selejtező

Mondanunk sem kell, hogy a török szurkolók óriási hangulatot csináltak, s erre kellett készülnünk az egész mérkőzés alatt. Eladott magyar labdával, majd hatalmas dobópárbajjal indult a csata. Az első öt magyar pontot Juhász Dorka szerezte, a török csapat azonban tartotta a lépést a magyarral, sőt 11-11-es állásnál megint labdát vesztett a magyar csapat. Ezeket a hibákat kellett ezen a meccsen minél alacsonyabb számon tartani.

Szerencsére a török válogatott sem tudott elhúzni, a mieink pedig nagyszerűen dobták a triplákat.

Igaz, ezzel a törökök sem álltak hadilábon. Az első negyed nagy részében a fegyelmezetten játszó és jól dobó magyar csapat vezetett. A 9. percben egy török tripla a legrosszabbkor esett be, majd támadóhibát fújtak ellenünk. Szerencsére a törökök nem tudtak elhúzni, a negyed slusszpoénja pedig Yvonne Turner kosara volt. Tíz perc játékot követően 25-25 volt az állás. Nem játszottunk rosszul, Juhász nyolc, Takács-Kiss Virág hét pontot szedett össze.

A magyaroké volt a második negyed

A második negyed elején a törökök közül Gül és Onar is jól törte át a magyar védelmet, így a török csapat húzott el három ponttal. Amikor Lelik Réka szólója végén ismét átvettük a vezetést, a török csapat időt kért.