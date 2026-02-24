BrüsszelBarátság kőolajvezetéktiltás

Brüsszeli trükk: a magyar választás után néhány nappal tiltanák be teljesen az orosz olajimportot

Újabb bizonyíték a Kijev–Brüsszel–Tisza-összejátszásra: a magyar választások után három nappal tervezik előterjeszteni az olcsó orosz olaj végleges kivezetéséről szóló javaslatot. Brüsszel addig lapítana.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 16:56
Munkások a Barátság kőolajvezetéknél Fotó: VIKTKOR VERES Forrás: AFP
Brüsszel április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az orosz olaj még fennmaradó importját, mindössze három nappal a magyarországi választás után – írta a Világgazdaság a Bloombergre hivatkozva. A tervezet a RePowerEU program része, amelynek célja az EU-ba még beáramló, utolsó orosz olajmennyiségek fokozatos kivezetése.

Brüsszel megtiltaná az orosz olaj még fennmaradó importját
Brüsszel megtiltaná az orosz olaj még fennmaradó importját. Fotó: AFP

Két EU-tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy az időzítést azért így tervezték, hogy az olajtilalom ne váljon a magyar választási kampány fő tényezőjévé. Magyarország és Szlovákia, amelyek továbbra is az orosz olajimportra támaszkodnak, határozottan elleneznek bármilyen tilalmat.

 

A magyar választás után tiltana Brüsszel

A Bloomberg által látott dokumentum szerint a lépés időzítése különösen érzékeny, mivel Magyarország azon kevés uniós tagállamok közé tartozik, amelyek továbbra is jelentős mértékben függenek az orosz olajszállításoktól. A javaslat illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során

az EU tavaly már döntött az orosz gázimport 2027-ig történő megszüntetéséről, az olaj esetében azonban eddig nem született teljes körű tilalom.

Tavalyig az EU olajimportjának három százaléka érkezett Oroszországból, elsősorban Magyarországra és Szlovákiába. Ezek a szállítások azonban az utóbbi időszakban leálltak, miután az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték megsérült.

Magyarország és Szlovákia következetesen ellenzi az orosz olajra vonatkozó tilalmat. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban azt is jelezte, hogy addig blokkolja az Oroszországgal szembeni 20. uniós szankciós csomagot, amíg nem áll helyre az olajszállítás a Barátság-vezetéken. A Bloomberg szerint az új tilalom pontos jogi és technikai kialakítása még nem ismert, de a korábbi gáztilalmat úgy strukturálták, hogy ne legyen szükség a tagállamok egyhangú jóváhagyására.

Az Európai Bizottság korábban azt közölte, hogy az orosz olaj kivezetése legkésőbb 2027 végéig megtörténik. Az uniós napirendek ugyanakkor előzetesek, és még változhatnak. 

