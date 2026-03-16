A Vasas ragaszkodik a kispestiek közelségéhez, ennek most a Mezőkövesd lett az áldozata

Egy biztos, az NB II 22. fordulójának hétfő esti zárómérkőzése jóval nagyobb szurkolói érdeklődést érdemelt volna. Ugyanis mindössze 500-an voltak kíváncsiak a helyszínen arra, vajon mire megy a dobogóra hajtó, három meccse veretlen Mezőkövesd a bajnokságban 450 perce gólt nem kapó, az előző hat fordulót veretlenül megvívó Vasas ellen. Amely végül a 2-0-s győzelmével tízpontos előnyre tett szert két közvetlen üldözőjével szemben, míg az éllovas Honvédot két pontra megközelítette.

Erõs Gábor, a Vasas vezetőedzője elégedett lehet csapatával, simán nyertek Mezőkövesden

A Vasas csak az NB I-ben áll jobban a Mezőkövesd ellen a statisztika alapján

A két klub egymás elleni összecsapásai nem tekintenek vissza történelmi múltra, ugyanis a Vasas és a Mezőkövesd 2012 szeptemberében csapott össze először, s a matyóföldiek hazai pályán 1-0-ra győztek. Érdekesség, hogy amíg az első osztályban a mezőkövesdiek még nem nyertek meccset az angyalföldiek ellen, addig az NB II-ben a hétfő esti rangadóig jobban álltak ellenfelüknél.

NB I-es statisztika

9 meccs, 4 Vasas-siker, 5 döntetlen

gólkülönbség: 17-7

gólátlag: 2,7 gól/meccs

NB II-es statisztika

7 meccs, 3 Vasas-siker, 4 Mezőkövesd-győzelem

gólkülönbség: 11-14

gólátlag: 3,6 gól/meccs

A mostani találkozónak az volt a tétje, hogy a Mezőkövesd pontszerzése esetén felléphetett volna a dobogóra, míg a Vasas győzelme esetén tapadhatott a listavezető kispestiekre.

Rangadóhoz méltó találkozón végül nyert a jobb erőkből álló Vasas

Érdekes volt látni, hogy amíg Csertői Aurél, a hazaiak vezetőedzője követte a győztes csapaton ne változtass elvet, és ugyanazt a kezdőt küldte pályára, amelyik az előző fordulóban idegenben 2-1-re nyert a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként, addig a Vasas mestere, Erős Gábor négy helyen is változtatott az előző fordulóban a HR-Rent Kozármisleny együttesét Budapesten 6-0-ra legyőző kezdőcsapatán.

A hazaiak léptek fel támadólag a találkozó elején, ám a 13. percben mégis a vendég angyalföldiek szereztek vezetést.

Urblik kapott labdát a hazai 16-osnál, elindult befelé, majd mindenkit – elsősorban a mezőkövesdi kapust – meglepve a rövid sarokba visszalőtte a labdát, ami a kapu jobb oldalába vágódott (0-1).

Innentől kezdve változatos játék folyt a pályán, a hazaiaknál elsősorban Merényi volt aktív, ám több gól nem esett az első 45 perc folyamán. A második félidőben is aktívan játszott a két csapat, a Mezőkövesd mindent megtett az egyenlítésért, ám ismét jött Urblik, és a forduló találatával – jó 30 méterről kipókhálózta a felső sarkot – bebiztosította a Vasas 2-0-s győzelmét.

NB II, 22. forduló:

Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-1 (0-1)

Kecskeméti TE–FC Ajka 0-1 (0-0)

Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár 1-1 (0-1)

HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló 0-3 (0-2)

Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc 2-2 (1-1)

Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC 0-2 (0-0)

Karcagi SC–Budafoki MTE 3-2 (0-1)

Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas 0-2 (0-1)

