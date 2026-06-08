Irreális körülmények után évtizedek óta nem látott siker, Vincze Ottó is örülhet

– Óriási várakozás előzte meg a szurkolók körében és a városban is a párharcot, ritkán találkozom ilyen futballszerető közeggel. Szenzációs érzés a feljutás!

Nagy előnyt jelentett, hogy hosszú volt a kispadunk, s az irreális körülmények elmúlása, egyben az idő múlása nekünk kedvezett.

A türelmet hangsúlyoztam is a játékosoknak. Végre minőségi játékvezetést kaptunk és most nagyon boldogok vagyunk a feljutás miatt – nyilatkozta a vezetőedző, Gabala Krisztián.

A cigándiak trénere, Kocsis János szerint csapata erőn felül teljesített, és büszke a játékosaira, a ráadásban viszont már érződött rajtuk a fáradtság.

Az NB II-ből a Vasas és a Honvéd jutott fel az élvonalba, míg a Békéscsaba és a Budafok esett ki az NB III-ba. Az NB I-ből a Diósgyőr és a Kazincbarcika került át a másodosztály következő idényébe.