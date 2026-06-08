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Irreális körülmények után évtizedek óta nem látott siker, Vincze Ottó is örülhet

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Véglegessé vált a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2026–27-es kiírásának mezőnye. Az NB II-es osztályozók vasárnapi visszavágóján a Gyirmót és a Nagykanizsa is idegenben harcolta ki a feljutást.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 10:27
A Nagykanizsa (piros mezben) 2003 után ősztől ismét az NB II-ben szerepelhet Fotó: Boon/Mogyorósi Zsolt Pipó
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– Óriási várakozás előzte meg a szurkolók körében és a városban is a párharcot, ritkán találkozom ilyen futballszerető közeggel. Szenzációs érzés a feljutás! 

Nagy előnyt jelentett, hogy hosszú volt a kispadunk, s az irreális körülmények elmúlása, egyben az idő múlása nekünk kedvezett.

A türelmet hangsúlyoztam is a játékosoknak. Végre minőségi játékvezetést kaptunk és most nagyon boldogok vagyunk a feljutás miatt – nyilatkozta a vezetőedző, Gabala Krisztián.

A cigándiak trénere, Kocsis János szerint csapata erőn felül teljesített, és büszke a játékosaira, a ráadásban viszont már érződött rajtuk a fáradtság.

Az NB II-ből a Vasas és a Honvéd jutott fel az élvonalba, míg a Békéscsaba és a Budafok esett ki az NB III-ba. Az NB I-ből a Diósgyőr és a Kazincbarcika került át a másodosztály következő idényébe.

 

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