„Súlyos károkat okoztunk” – nagy mélységben a kupadöntős, már csak NB III-as fővárosi klub

Vasárnap eldőlt, hogy melyik két csapat esik ki az NB II-ből a 2025/26-os idényében. Ezt a versenyt a Budafok nyerte meg 0 majd később a Békéscsaba csatlakozott hozzá –, a BMTE-nek kevés volt a BVSC elleni 1-1-es döntetlen az utolsó előtti, 29. fordulóban. A fővárosi klubnál hatalmas volt a csalódottság a kiesés után – amely az egész idényben fenyegette őket –, a szurkolók azonban a csapat mögött állnak ebben a nehéz helyzetben is. Nikházi Márk vezetőedző mindeközben rendkívül sajnálja, hogy milyen károkat okoztak a budafoki közösségnek.

Perlai Bálint
2026. 05. 11. 6:05
A BMTE tíz év után megint a harmadosztályban fog szerepelni Forrás: Boros Sándor/BMTE
2023-ban még a kupadöntőbe jutást ünnepelték a Budafok játékosai a szurkolókkal  Fotó: Kovács Tamás / MTI 

A szurkolók a csapat mögött, Nikházi Márk nagyon sajnálja

De vissza a vasárnap késő délutánra a Promontor utcában. A lefújás után, amikor a kiesés biztossá vált, a szurkolók egy szűk csoportja – úgy 500-600-an lehettek kint, ami itt, Budafokon átlag fölöttinek számít –mezlevételt követelt, ilyen végül nem történt, mert ez a hangos kisebbség volt. 

Az ultrák csoportja és a szurkolók nagyobbik része nem kezdte el pocskondiázni a játékosokat, hanem megköszönték nekik az egész évet és továbbra is a csapat mögött állnak. A klub összes játékosa, stábtagja a drukkerek előtt állt percekig, szép gesztus volt. 

Nikházi Márk vezetőedző – aki novemberben érkezett a kispadra, a kinevezés érdekessége volt, hogy éppen a 2024-ben még a Budafokon őt váltó Mészöly Géza helyett jött vissza – a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is a budafoki családról beszélt, amiért a szíve neki is megszakadt. – Mérhetetlenül sajnálom azt a sok-sok embert, aki a budafoki családhoz tartozik. 

Itt tényleg egy nagy család van, amiben most elég nagy kárt tettünk, negatívan befolyásoltuk a további életünket.

Nekem van a legnagyobb felelősségem azért, hogy kiesett a csapat, de itt mindenki felelős ezért – zárta röviden a 37 éves tréner. Nem volt Nikházi könnyű helyzetben, az idényben három kapus is védett, míg a csapatnak igazi góllövője sem volt. Márpedig jó és stabil kapus és egy igazi csatár nélkül nagyon nehéz a bennmaradás.

Hogyan tovább Budafokon?

A nagy múltú, 1912-ben alapított klubnál valószínűleg most még nem tudják erre a választ. A keretből tíz játékos is kölcsönben volt itt, ezek nagy része meghatározó játékosok voltak – a modell az elmúlt években is ez volt, mondhatni ez egyfajta orosz rulett volt, amely idáig jól sült el. A vezetőségben is történhetnek változások, az eddig megingathatatlannak tűnt sportigazgató, Filkor Attila jövője is kérdésessé válhat, de Nikházival sem tudni, hogy mi lesz. A kérdés egyelőre tehát jóval több, mint amennyi válasz van.

Az utolsó fordulóra egyébként majdnem kérdés eldőlt az NB II-ben: a Budafok mellett a Békéscsaba is kiesett. A két feljutó, a Vasas és a Honvéd között két pont az angyalföldiek előnye, így az aranyérem az utolsó körben dől el. A Vasas az Ajkát fogadja, a Honvéd a BVSC otthonában zárja az idényt.

Az NB II, 29. forduló:

  • Honvéd–Vasas 3-1
  • Ajka–Szeged 0-3
  • Budafok–BVSC 1-1
  • Karcag–Tiszakécske 0-1
  • Kecskemét–Mezőkövesd 2-1
  • Szentlőrinc–Videoton 2-1
  • Békéscsaba–Kozármisleny 1-2
  • Csákvár–Soroksár 1-0

