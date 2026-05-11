„Súlyos károkat okoztunk” – nagy mélységben a kupadöntős, már csak NB III-as fővárosi klub

2023-ban még a kupadöntőbe jutást ünnepelték a Budafok játékosai a szurkolókkal Fotó: Kovács Tamás / MTI

A szurkolók a csapat mögött, Nikházi Márk nagyon sajnálja

De vissza a vasárnap késő délutánra a Promontor utcában. A lefújás után, amikor a kiesés biztossá vált, a szurkolók egy szűk csoportja – úgy 500-600-an lehettek kint, ami itt, Budafokon átlag fölöttinek számít –mezlevételt követelt, ilyen végül nem történt, mert ez a hangos kisebbség volt.

Az ultrák csoportja és a szurkolók nagyobbik része nem kezdte el pocskondiázni a játékosokat, hanem megköszönték nekik az egész évet és továbbra is a csapat mögött állnak. A klub összes játékosa, stábtagja a drukkerek előtt állt percekig, szép gesztus volt.

Nikházi Márk vezetőedző – aki novemberben érkezett a kispadra, a kinevezés érdekessége volt, hogy éppen a 2024-ben még a Budafokon őt váltó Mészöly Géza helyett jött vissza – a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is a budafoki családról beszélt, amiért a szíve neki is megszakadt. – Mérhetetlenül sajnálom azt a sok-sok embert, aki a budafoki családhoz tartozik.

Itt tényleg egy nagy család van, amiben most elég nagy kárt tettünk, negatívan befolyásoltuk a további életünket.

Nekem van a legnagyobb felelősségem azért, hogy kiesett a csapat, de itt mindenki felelős ezért – zárta röviden a 37 éves tréner. Nem volt Nikházi könnyű helyzetben, az idényben három kapus is védett, míg a csapatnak igazi góllövője sem volt. Márpedig jó és stabil kapus és egy igazi csatár nélkül nagyon nehéz a bennmaradás.