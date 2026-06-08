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A barátja magánélete miatt akart bosszút állni, autóval hajtott az emberek közé a váci fiatal

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A Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki az autójával egy társaság tagjait üldözte, egyiküket elgázolta.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 08. 12:43
fiatalok közé hajtott autóval egy másik Forrás: Magyarország Ügyészsége
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A vádlott megpillantotta a fiúkat, ezért az autóval gyorsítani kezdett. Az utasa felőli ajtó kinyílt, de az elkövető a járdán álló két fiú irányába haladt, akik hátrébb léptek, és azért, hogy magukat védjék a nyitott ajtó felé rúgtak. A fiatalkorú ezt követően megfordult és a járdán egymás mellett álló sértettek felé haladt nagy sebességgel. 

A két sértett a gépkocsi elől a járda mellett lévő villanyoszlop mögé ugrott. A vádlott ekkor észlelte a fiút, így személygépkocsijával felé vette az irányt. A sértett fiú a legalább 40 km/h sebességgel haladó gépjármű elől a motorháztetőre ugrott, teste a jármű szélvédőjébe csapódott, majd az úttestre zuhant.

A sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A fiatalkorú vádlott ezt követően a helyszínről távozott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorú fiút súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés bűntettével és más bűncselekménnyel vádolja. A vádlott bűnösségéről a Váci Járásbíróság fog dönteni. A rendőrségi szemlefotón a vádlott gépkocsijának betört szélvédője látható.

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