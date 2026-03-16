Váratlanul lemondott a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke

Minic az előző kormánya éléről is lemondással távozott januárban, miután tavaly miniszterelnökké választották Milorad Dodik javaslatára, akit akkor már jogerős bírósági ítélet alapján eltávolították a Szerb Köztársaság elnöki tisztségéből. Dodikot egyévi börtönbüntetésre ítélték, mert nem hajtotta végre a nemzetközi főképviselő döntéseit. Minic annak hatására mondott le, hogy egyértelművé vált: jogi problémákat okozhat, hogy Dodik már mint tisztségétől megfosztott elnök javasolta őt. De aztán Ana Trisic Babic „ideiglenes elnök” újra őt bízta meg a kormányalakítással. Miután azonban a boszniai szerb alkotmány nem ismeri az ideiglenes elnök intézményét, ez a megbízatás is újabb jogi vitákhoz vezetett volna, így Savo Minic ezúttal is lemondott.