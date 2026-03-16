miniszterelnöklemondásboszniai Szerb Köztársaság

Váratlanul lemondott a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke

Váratlanul lemondott hétfőn Savo Minic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke, miután felmerült, hogy bíróságon megtámadhatják a megbízatását kinevezésének és megválasztásának módja miatt.

Forrás: MTI2026. 03. 16. 22:02
Savo Minic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke Forrás: Facebook/Savo Minic
A politikus Banja Lukában újságíróknak azt mondta: benyújtotta lemondását, és egyeztetett Sinisa Karan elnökkel, aki rögtön közölte, hogy ismét őt jelöli miniszterelnöknek, és biztosította őt afelől, hogy kormánya tagjai is maradéktalanul támogatják, írja az MTI. 

Minic
Savo Minic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke (Fotó: MTI/EPA)

A lemondott miniszterelnök szerint a kormány folyamatos kihívásokkal szembesült „azoktól, akik nem akarnak jót a boszniai Szerb Köztársaságnak”. Egyesek megkérdőjelezték a kormány legitimitását, ezért az ügyet hivatalos eljárások keretében kellett rendezni.

Minic hangsúlyozta: meggyőződése szerint mindkét általa vezetett kormány törvényesen alakult meg, de az esetleges jogi eljárások miatt lépésekre volt szükség, hogy mindenképpen elkerüljék a fenyegető intézményi válságot Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészében.

Minic az előző kormánya éléről is lemondással távozott januárban, miután tavaly miniszterelnökké választották Milorad Dodik javaslatára, akit akkor már jogerős bírósági ítélet alapján eltávolították a Szerb Köztársaság elnöki tisztségéből. Dodikot egyévi börtönbüntetésre ítélték, mert nem hajtotta végre a nemzetközi főképviselő döntéseit. Minic annak hatására mondott le, hogy egyértelművé vált: jogi problémákat okozhat, hogy Dodik már mint tisztségétől megfosztott elnök javasolta őt. De aztán Ana Trisic Babic „ideiglenes elnök” újra őt bízta meg a kormányalakítással. Miután azonban a boszniai szerb alkotmány nem ismeri az ideiglenes elnök intézményét, ez a megbízatás is újabb jogi vitákhoz vezetett volna, így Savo Minic ezúttal is lemondott.

Borítókép: Savo Minic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke (Forrás: Facebook/Savo Minic)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu