Szijjártó Péter: Elég a színházból, még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány azonban „nem a 6.20-assal jött”, és meg tudja óvni az országot. „Nemcsak a szerbekkel, hanem a szlovákokkal is most már közös vezetéket építünk, a tengeri szállításokat megrendeltük, a tartalékokat feltöltöttük” – sorolta.

De nyilvánvaló, hogy ezt az olajblokádot egy Brüsszel–Berlin–Kijev-egyeztetés előzte meg. Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és Von der Leyen asszonyt, hogy fejezzék be a színházat! Azonnal szüntessék meg az olajblokádot Magyarországgal szemben!

– üzente.

– Annak a vezetéknek az égegyadta világon semmi, de semmi baja nincsen. Az a vezeték már a mai naptól alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. Az a vezeték teljesen alkalmas. Úgyhogy elég a színházból, még a mai napon nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket! – összegzett.