Három nappal a magyarországi választás után terjesztik be Brüsszelben azt a jogszabályt, amely kitiltaná az orosz kőolajat az európai piacról, a jelenlegi nemzeti kormány azonban győzelme esetén harcolni fog a rezsicsökkentés védelméért – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Budapesten.
Szijjártó Péter Brüsszel tervezett lépésére figyelmeztetett
Brüsszel újabb lépésre készül az orosz energiahordozók teljes kiszorítására, amely súlyosan érintheti Magyarország energiaellátását és a rezsicsökkentés fenntarthatóságát. Szijjártó Péter szerint a kormány kész megvédeni a magyar érdekeket, és szükség esetén az Európai Unióval is szembeszáll az olcsó energiaforrások megőrzése érdekében. A tét nem kisebb, mint hogy Magyarország megőrizheti-e gazdasági szuverenitását a fokozódó nemzetközi nyomás közepette.
A tárcavezető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó konferenciáján arra figyelmeztetett, hogy nagy harc várható az energiaellátás terén, és kulcsfontosságú, hogy ebbe Magyarország miként megy bele, ami majd az április 12-i választáson dől el.
Rámutatott, hogy a közel-keleti helyzet ma a történelem legdrámaibb kőolajellátási krízisének veszélyét hordozza magában, a Hormuzi-szoros lezárása a világ teljes felhasználásának körülbelül húsz százalékát érinti.
Európában a korábban meghozott politikai döntések miatt most abba a helyzetbe kerültünk, hogy Európa a legfontosabb két eurázsiai olajforrásától el van zárva. Ugyanis elzárta magát az orosz olajtól egy politikai döntéssel, és el van zárva az arab olajtól a mostani biztonsági helyzet miatt, az ottani háború miatt
– tudatta.
A kérdés az, hogy Európa ideológiai alapon ezt a helyzetet fenntartja-e, vagy a gazdasági észszerűség alapján megnyitja-e saját maga számára azt az olajforrást, amelynek a megnyitására ráhatása van. Mert arra nincs ráhatásunk, hogy a közel-keleti háború hogy alakul, de azt eldönthetné az Európai Unió, hogy az orosz olajat visszaengedi az európai piacra
– folytatta.
Majd azt sérelmezte, hogy ezzel ellentétes irányú mozgás zajlik, minthogy Brüsszelben olyan jogszabályt készítettek elő, amely kitiltaná teljességgel az orosz kőolajat az európai piacról. S arra is kitért, hogy ezt „véletlen egybeesésként” épp a magyarországi választás után három nappal, április 15-én terjesztik elő.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány készen áll a harcra ebben az ügyben is.
Mert Magyarország számára az olcsó orosz kőolaj a rezsicsökkentés fenntartásának az alapja. Mert az egész rezsicsökkentés alapja, hogy másoknál olcsóbban veszünk energiahordozókat Oroszországból. Mert az Oroszországból érkező gáznál Magyarország számára jelenleg nem áll rendelkezésre olcsóbb forrás. Ez tény
– fogalmazott.
„Ha megtiltják Magyarország számára az olcsó olaj megvásárlását, az azt jelenti, hogy innentől kezdve az ország energiaellátása drágábban fog megtörténni. Ezért mi készen állunk a harcra. Ha mi nyerünk április 12-én, akkor április 12. után, már április 15-től harcolni fogunk az Európai Unióval szemben, hogy Magyarország számára ne tilthassák meg az olcsó orosz olaj változását” – jegyezte meg.
„Ha csak az európai jogszabályok számítanának, nem is tilthatnák meg. De korábban az orosz kőolaj és földgáz kitiltásáról szóló jogszabálynál keresztülhúzták az EU működéséről szóló szabályokat, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bírósághoz is beadta a maga perkezdeményezését, zajlik az eljárás, jogilag megtámadtuk ezt a döntést, és a végsőkig el fogunk menni annak érdekében, hogy az orosz olaj tiltásáról szóló jogszabály Magyarországra ne vonatkozhasson” – tette hozzá.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy a jelenlegi helyzetben a magyar kormánynak emellett ragaszkodnia kell a szuverenitásához, minden háborúból ki kell maradnia és fenn kell tartania a gazdasági szuverenitást is.
Az első pont kapcsán kifejtette, hogy a kormány az utóbbi másfél évtized kríziseire magyar választ adott az elvárt uniformizált európai intézkedések helyett, s így rendre sikerült megerősödve kikerülni ezekből a nehézségekből.
A szuverén döntéshozatalt fenn kell tartani, bármilyen dilemma is jöhet, nekünk mindig magyar választ kell adni a nemzeti érdek alapján, nem szabad belemenni az ilyen kívülről ránk kényszerített sémákba
– vélekedett.
Ezután kiemelte, hogy immár több mint négy éve napi erőfeszítéseket igényel az, hogy Magyarországot kívül tartsák az Ukrajnában zajló háborún, miközben Brüsszelben eluralkodott a háborús fanatizmus, és úgy kalkulálnak, hogy idén sem lesz rendezés.
Végül pedig érintette a gazdasági semlegesség stratégiáját is, amellyel szavai szerint rendkívüli sikereket tudtak elérni az utóbbi években, például a beruházások ösztönzése terén.
„Ebből Magyarország sokat profitált, munkahelyek tíz- és százezreit köszönhetjük annak, hogy nem gördítünk mesterséges ideológiai akadályt a keleti és nyugati vállalatok együttműködése elé” – mondta.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA)
