Lukasenka hamarosan újra találkozik Putyinnal

Megállapodtunk arról, hogy találkozunk, és megvitatjuk azokat a kérdéses ügyeket, amelyek bennünket érintenek

– fogalmazott a belarusz elnök egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésen.

Lukasenka hozzátette: a két ország továbbra is a korábban kialakított együttműködési mechanizmus szerint jár el, amelynek része, hogy a bonyolultabb ügyek államfői szintre kerülnek, amennyiben azokat kormányzati szinten nem sikerül rendezni.

A két vezető legutóbb június elején egyeztetett telefonon, akkor a bilaterális együttműködés mellett a két ország régióközi fórumának előkészítése is napirenden volt.

A most bejelentett találkozó időpontját egyelőre nem közölték, de mindkét fél részéről megerősítették: a párbeszéd folyamatos, és a stratégiai együttműködés fenntartása kiemelt prioritás Minszk és Moszkva számára.