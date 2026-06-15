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Lukasenka hamarosan újra találkozik Putyinnal

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Belarusz elnöke, Aljakszandr Lukasenka bejelentette, hogy a közeljövőben ismét tárgyalóasztalhoz ül az orosz államfővel, Vlagyimir Putyinnal. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatokban felmerülő aktuális kérdések áttekintése és rendezése lesz.

Magyar Nemzet
Forrás: Izvesztyija2026. 06. 15. 13:41
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök Moszkvában Fotó: Igor Ivanko Forrás: AFP
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Megállapodtunk arról, hogy találkozunk, és megvitatjuk azokat a kérdéses ügyeket, amelyek bennünket érintenek

– fogalmazott a belarusz elnök egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésen.

Lukasenka hozzátette: a két ország továbbra is a korábban kialakított együttműködési mechanizmus szerint jár el, amelynek része, hogy a bonyolultabb ügyek államfői szintre kerülnek, amennyiben azokat kormányzati szinten nem sikerül rendezni.

A két vezető legutóbb június elején egyeztetett telefonon, akkor a bilaterális együttműködés mellett a két ország régióközi fórumának előkészítése is napirenden volt.

A most bejelentett találkozó időpontját egyelőre nem közölték, de mindkét fél részéről megerősítették: a párbeszéd folyamatos, és a stratégiai együttműködés fenntartása kiemelt prioritás Minszk és Moszkva számára.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök Moszkvában (Fotó: AFP/Igor Ivanko) 

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