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Lecseréli a dízelt Európa? A céges autóflottáknál már látszik a fordulat

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A céges autóflották üzemeltetése nemcsak gazdasági, de fenntarthatósági szempontból is stratégiai jelentőségű a vállalatok működésében. A cégek üzleti megfontolásból, és a szabályozási kritériumoknak való megfelelőség miatt egyaránt érdekeltek az új technológiák adaptálásában: a csereciklusok hozzájárulnak a folyamatos megújuláshoz, a környezetvédelmi nyomás miatt pedig egyre fontosabb szempont, hogy miként tudják csökkenteni működésük környezeti terhelését, beleértve a mobilitási kibocsátásokat is. Az Ayvens – Magyarország egyik vezető flottakezelője és mobilitási szolgáltatója – legfrissebb nemzetközi kutatásai alapján jól látható, hogy a céges autózás az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül és ez a transzformáció a következő években is meghatározó szerepet játszik majd az iparágban. Az elektrifikáció Európai viszonylatban továbbra is megosztott, ám az országok nagyobb részében az elektromos autózás terjedése felgyorsult, csökkent a dízelautók aránya, miközben az elektromos járművek teljes tulajdonlási-költsége (TCO) egyre több szegmensben válik versenyképessé.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 13:15
Forrás: Energiaügyi Minisztérium
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az elektromobilitás éllovasai közé tartoznak, addig Kelet- és Dél-Európában a töltőhálózat továbbra is fennálló hiányosságai és a magasabb beruházási költségek lassítják az átállást. 

Magyarország jelenleg az európai átállás alsó-középmezőnyéhez tartozik a vállalati flották elektrifikációja terén.

A fenntarthatóság nem csak környezetvédelmi kérdés

A vállalatok számára a flották elektrifikációja egyre inkább üzleti és stratégiai kérdéssé válik, melyben kulcsszerepet játszik, hogy a cégek miként tudják összehangolni a gazdasági racionalitást, a munkavállalói igényeket és a fenntarthatósági célokat. Az ESG-elvárások, a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségek, valamint a városi alacsony kibocsátású zónák terjedése mind olyan tényezők, amelyek hosszú távon meghatározzák a vállalati mobilitási döntéseket. Ezzel párhuzamosan a munkavállalói igények is változnak: egyre több cég tekint az elektromos autókra a modern és felelős munkáltatói márkaépítés részének. Az új technológiák emellett alacsonyabb üzemeltetési költséget, csendesebb működést és egy teljesen új típusú vezetési élményt is kínálnak.

A kihívások továbbra is valósak

A pozitív trendek ellenére az átállás nem problémamentes. Európa számos országában továbbra is kihívást jelent a nyilvános töltőinfrastruktúra sűrűsége és megbízhatósága, különösen a nagy futásteljesítményű flották esetében. Emellett a vállalatok számára fontos kérdés az elektromos járművek másodpiaci értéke, illetve az, hogy a szabályozási környezet mennyire kiszámítható hosszú távon. A következő évek ezért várhatóan nem kizárólag technológiai, hanem gazdasági és infrastruktúra-fejlesztési versenyt is jelentenek majd az európai országok között.

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