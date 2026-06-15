Síri csend és hallgatás – Miért nem válaszol az Európai Bizottság a migrációs paktum kapcsán feltett kérdéseinkre?

Arra is választ kértünk:

Pontosan milyen kötelezettségeket vállalt Magyarország a paktummal?

Az Európai Bizottság visszaigazolta a megkeresésünket, és arra is rákérdezett, milyen határidővel várjuk a választ. A kért egy-két nap azonban már régen letelt, és válasz nem érkezett. Nehéz megérteni, mi indokolja ezt a késlekedést. A feltett kérdések nem vonatkoztak bonyolult jogi fejtegetésekre, hiszen Brüsszel szerint mindenkire ugyanúgy érvényesek a szabályok.

Jelenleg tehát továbbra sem világos, hogy az Európai Bizottság tud-e garanciát adni arra, hogy Magyarországnak nem kell migránsokat befogadnia vagy elszállásolnia a paktum alapján, ahogy az sem, hogy Brüsszel szerint pontosan milyen kötelezettségek terhelik Magyarországot az új szabályozás következtében.

Magyar Péter és a brüsszeli testület is sunnyog a kérdésben.

A magyar miniszterelnököt lebuktatták

A Magyar Nemzet korábban Magnus Brunner migrációért felelős uniós biztos nyilatkozatára hívta fel a figyelmet. Sokat elmond ugyanis az is, hogy a biztos arról beszélt: az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a migrációs paktum végrehajtása között kapcsolat van, illetve méltatta az új magyar kormány konstruktív hozzáállását. A nyilatkozat ugyanakkor nem tért ki arra, hogy Magyarország pontosan milyen kötelezettségeket vállalt a paktummal kapcsolatban, és arra sem adott választ, milyen konkrét következményekkel járhat a szabályozás végrehajtása.

Így továbbra is nyitott kérdés maradt, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között született megállapodás pontosan milyen vállalásokat tartalmaz, illetve milyen kötelezettségek hárulnak Magyarországra a migrációs paktum alkalmazásával összefüggésben.

Ahogy az is rejtélyes marad egyelőre, mit és miért kell ennyire titkolni.