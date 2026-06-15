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Elnapolta a cataniai bíróság a magyar turistákat megtámadó marokkóiak ítéletét

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A bíró megbetegedése miatt újabb dátumra, július 3-ra halasztották annak a három marokkói férfinak az ítéletét hétfőn, akiket azzal vádolnak, hogy tavaly nyáron csoportosan elkövetett szexuális erőszakot követtek el két magyar nő ellen. A kijelölt bíró megbetegedése miatti elnapolást az utolsó pillanatban közölték a feleket képviselő ügyvédekkel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 15. 13:47
Fotó: CRISTIAN BONAVIRI Forrás: NurPhoto
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Marokkói állampolgárokról van szó, ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant jelenleg egymástól elválasztva, különböző börtönükben tartják fogva. Mindhárman jelen voltak a hétfői ülésen.

A bűncselekmény elkövetésekor illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, amiért azonban ebben az eljárásban nem szabnak ki büntetést.

A két áldozat a tárgyalásokon nem vett részt. Védőügyvédjük, Massimiliano Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta, hogy traumát éltek át, a magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte, amelynek beszámolója szerint a turisták még tavaly Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette be a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni egyikük mobiltelefonját.

Korábban Sebastiano Ardita cataniai ügyészhelyettes az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a marokkói férfiaknak az ítéletet követően le kell tölteniük a börtönbüntetést vagy Olaszországban, vagy a származási országukban, ha az garantálja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést.

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a szexuális erőszak büntetését az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik.

Elmondta: a vádlottak az áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntető törvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között.

 

Borítókép: Rendőrautó Cataniában (Fotó: AFP)

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