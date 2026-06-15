Elnapolta a cataniai bíróság a magyar turistákat megtámadó marokkóiak ítéletét

Marokkói állampolgárokról van szó, ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant jelenleg egymástól elválasztva, különböző börtönükben tartják fogva. Mindhárman jelen voltak a hétfői ülésen.

A bűncselekmény elkövetésekor illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, amiért azonban ebben az eljárásban nem szabnak ki büntetést.

A két áldozat a tárgyalásokon nem vett részt. Védőügyvédjük, Massimiliano Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta, hogy traumát éltek át, a magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte, amelynek beszámolója szerint a turisták még tavaly Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.