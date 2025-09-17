Börtönben maradnak a magyar nők megerőszakolásával vádolt marokkói migránsok

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy „a szexuális erőszakot az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik, ami azt jelenti, hogy a magyar nőkkel szembeni erőszak elkövetőinek ügyében egy éven belül ítélet születhet”.
Megjegyezte, hogy szakmai tapasztalatára hivatkozik, mivel egyelőre nem lehet a per pontos időzítését megjósolni.
Catania ügyészhelyettese megerősítette a helyi rendőrségtől korábban nyilvánosságra került információt, miszerint a gyanúsítottak marokkói származású férfiak, akiknek nincsen tartózkodási engedélyük. Jelenleg Catania börtönében vannak. Őrizetbe vételük után az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt emelt vádat ellenük, és a vizsgálóbíró azonnal elrendelte letartóztatásukat.